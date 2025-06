Jaume Munar, sobre su participación en el Mallorca Championships: "Voy partido a partido, pero soñando con cosas bonitas"

Jaume Munar ha dado un evidente salto de nivel en 2025. No solo lo demuestra el ranking, que ocupa el 59 puesto, sino su juego y la dificultad que le supone a los mejores tenistas del circuito vencerlo. El de Santanyí llega en forma al Mallorca Championship's después de poner contra las cuerdas a Carlos Alcaraz este jueves en Queen's en casi tres horas y media de partido. "Fue una batalla difícil de digerir, estuve a un nivel alto. No me esperaba al mejor Carlos porque la adaptación a hierba siempre es complicada. Este año he tenido prácticamente una semana de preparación antes de empezar el torneo. Realmente me veía jugando a un buen nivel. Y, aunque perdiera, es una confirmación de que puedo jugar bien en esta superficie", afirma.

Aunqe está en un gran estado de forma no se quiere poner objetivos en este torneo. "Vengo aquí con mucha ilusión confirmando que estoy jugando un gran tenis y contra los mejores. Es un punto de partida inicialmente fuerte que me tiene que dar estabilidad. La expectativa no quiero que esté allí porque en hierba se deciden las cosas por poco y no quiero ponerme a nivel de resultados barreras o retos, vengo más preparado que otros años. Voy partido a partido, pero soñando que pueden llegar cosas bonitas", cuenta.

Sobre jugar en casa, confiesa que siempre es "un placer. Sentir que tienes gente cerca que te apoya siempre es especial".

A pesar de que esta temporada Jaume Munar ha mejorado su juego y su ranking, el cambio comenzó a finales de 2023. "Cambié técnicamente golpes que tenía asimilados desde la escuela base: sobre todo de derecha y de saque. El año pasado fue un año de transición, de adaptación. Y me siento muy orgulloso porque también tuve la humildad de con 27 años querer hacerlo. Esta temporada está siendo la primera en la que estoy con otras armas y otro nivel de tenis. Lo llevo todo con más naturalidad y más serenidad en la pista, que antes no tenía. El nivel está allí. Me siento muy competitivo y lo único que necesito es tener más paciencia y más tiempo porque estoy seguro de que vendrán cosas buenas porque he dado un salto de nivel", asegura.

En menos de cuarenta y ocho horas, perdió contra Alcaraz en Queen's y ya ha entrenado en las pistas de hierba del Mallorca Championship. "A nivel físico estás preparado para esto y mucho más. La vida de un tenista se define con la palabra adaptación porque hay cambios constantemente. Esta gira es de las más cómodas y, a nivel mental, conseguir mantener la estabilidad es clave. El jueves por la noche estaba afectado y triste, pero me lo tomo como si todo fuera una suma y saco las cosas positivas en los días posteriores. Este sábado he llegado con energía y he hecho un buen entreno y hay que hacer eso: seguir sumando sobre lo que ya tenemos. Si sobreanalizas puedes caer en estrés, pensamientos negativos y es lo que intentamos evitar", señala.

Respecto a la gira de hierba, ha asegurado que le encanta jugar en esta superficie y estaría predispuesto a que se alargue la gira en el calendario ATP: "No sé si mucho más larga porque a nivel físico es dura, pero me encantaría que hubiera un Masters 1000 en hierba, sería más justo a nivel de ranking para los especialistas".