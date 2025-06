Los hermanos Márquez se dan un festín en casa de Bagnaia

El tricampeón de casa, el alumno aventajado de Valentino Rossi, el hombre que estrenaba un casco especial, titulado ‘Bailando sobre el mundo’ en honor de la canción del veterano cantante italiano Luciano Ligabue, ha sufrido un duro golpe del que, probablemente, tratará de resarcirse mañana, en el auténtico Gran Premio de Italia, que se celebra en Mugello, en plena Toscana.

El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha sufrido una pequeña derrota, en 11 vueltas, que le ha dolido y mucho. Y, como es tan honrado, lo ha reconocido en el podio de este sábado soleado y caluroso. “Estoy muy decepcionado, quería brindarle una victoria a nuestra gente, pero ya veo que este año será imposible ¡ojalá mejoremos mañana!”, señaló el italiano, que sigue peleando, como la pareja de la canción de Ligabue, contra sus demonios, especialmente contra ‘el canibal’, como llaman en Italia a MM93.

"Repito, yo, aquí, lo que quiero es minimizar daños. Los favoritos son Àlex y 'Pecco', van mejor aquí, pero se ha presentado la oportunidad de ganar y he ganado" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

La carrera tuvo tres vueltas interesantes. La primera, cuando Marc se lió (y mucho) con el control de velocidad de su manillar y fue sorprendido por el semáforo. Total llegó tercero a la primera curva. Delante, claro, Bagnaia y Àlex Márquez. La segunda, cuando los tres se emparejaron al trazar la primera curva en la tercera vuelta. “¡Uf!, fue muy chulo, pues chocamos los carenados los tres”, comentó, alegre, el ‘Pistolero’, que sigue siendo la revelación de este año. Y, la tercera, cuando Marc decidió, ya en el cuarto giro, sacar durante un par de vueltas lo que tenía guardado, distanciarse más de un segundo de su hermano y cerrar la conquista.

“No era ese mi plan, no”, siguió insistiendo, como a lo largo de todo el fin de semana, el ocho veces campeón del mundo, que ya ha ganado 12 de las 17 carreras que se han celebrado, es decir, el 70% de las pruebas que han disputado. “Yo, insisto, aquí, quiero minimizar daños, pues sigo pensando que Àlex y ‘Pecco’ son más favoritos que yo, pero me ha salido una buena remontada tras el lio de la salida y no he querido desaprovechar el momento de seguir sumando más que ellos”.

"Estoy muy decepcionado, mucho. Ya se ha comprobado que no es mi año y eso que quería dedicarle una victoria a mi afición. ¡Ojalá mañana me vaya mejor!" Francesco 'Pecco' Bagnaia — Piloto del equipo Ducati Lenovo

‘Bailando sobre el mundo’ ofrece a la pareja desorientada la posibilidad de aceptar el presente y pensar en un futuro mejor, invitando a los entristecidos “a bailar un fandango”. Es evidente que este año la pareja de baile está integrada por los hermanos Marc y Àlex Márquez Alentá que, de nuevo, y van un montón de fines de semana, se han felicitado en pista por el trabajo bien hecho.

Marc sigue líder del Mundial de MotoGP y Àlex sigue segundo, es decir, el primero de los otros. Nadie, absolutamente nadie, se cree capaz de derrotar a Marc y, por tanto, lo máximo a lo que aspiran todos es a ser segundos, es decir, a lo que está conquistando, sábado sí y domingo también, Àlex: acabar pegadito a Marc.

Es la ‘Copa Cervera’, pero se trata del Mundial de MotoGP, la máxima expresión del ‘motorsport’, pues hoy han coronado la recta de Mugello a 360 kilómetros por hora. En ‘casa de Bagnaia’, los hermanos se dieron in festín. Y, todo ello, ante la mirada del mítico Valentino Rossi, que odia a Marc, y también, también, de Claudio Domenicali, CEO de Ducati, y Davide Tardozzi, jefazo del equipo de Borgo Panigale, que sabían, perfectamente, que esto era lo que iba a ocurrir en el mismo momento en que, hace exactamente un año, aquí, en Mugello, anunciaron el fichaje de Marc Márquez Alentá por los dos próximos años.

"¡Uf!, ha sido chulo cuando los tres hemos chocado nuestros carenados en la primera curva, pero había que ser fuerte y pelear, es muy importante que no se te escape Marc" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

Después de levantar a los ‘tifosi’ de sus asientos, de las lomas de la Toscana, con su ‘pole position’ número 100, estratosférica, nuevo récord de Mugello, Marc Márquez protagonizó la carrera que todos sus rivales presagiaban. Es tan superior, que incluso no le importa que se cumpla el pronóstico. Ya se lo dijo Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, tras una de sus primeras victorias de este año. “No te preocupes por nosotros, gana todo lo que puedas, también ganaron Rossi y Doohan, así que tú, a lo tuyo”.

Mucho más líder

Y en eso está el mayor de los Márquez Alentá que, a su felicidad por conquistar el noveno título mundial y recuperarse de los peores cuatro años de su vida, observa, feliz, como su hermano, su auténtico clon sobre la moto, le acompaña (casi) siempre, o siempre, en el podio.

Pese a que el banderazo final se lo dio el defensa italiano Fabio Cannavaro, uno de los Balones de Oro más sorprendentes de la historia (2006), lo cierto es que Marc Márquez no está corriendo a la defensiva aunque, hoy, tras cruzar la meta (en solitario), miró hacia atrás para asegurarle que el ‘Pistolero’ estaba ahí, pegadito a él. Como quieren acabar la temporada.

Clasificación de la carrera al sprint

1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 31.416 segundos

2. Àlex Márquez (Ducati), a 1.441 segundos

3. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), a 2.561 segundos

4. Maverick Viñales (KTM), a 3.009 segundos

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 4.139 segundos

Mundial de MotoGP

1. Marc MÁRQUEZ (España), 245 puntos

2. Àlex MÁRQUEZ (España), 210

3. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia), 147

4. Franco MORBIDELLI (Italia), 118

5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 104