El Mallorca Championships arranca con la baja de Casper Ruud

El Mallorca Championships conoció este viernes la baja del noruego Casper Ruud, uno de los principales aspirantes al título en el torneo de hierba que se disputa en Santa Ponça y que arranca este sábado con los partidos de los jugadores que buscan clasificarse para el cuadro principal de este ATP 250.

El número 16 del mundo aún no está recuperado de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda en la primera ronda de Roland Garros. «Pido disculpas a toda la gente de Mallorca, me encanta la isla y espero volver en el futuro», apuntó Casper Ruud, que explicó: «Volví a entrenar y me siento bastante mejor, pero no lo suficiente para competir al 100%. Tenía previsto participar en Mallorca, pero desafortunadamente tengo que renunciar».

Pistoletazo de salida

El torneo ha dado este viernes su pistoletazo de salida de forma oficial con el inédito y curioso duelo que han protagonizado Ben Shelton, número 10 del mundo y cabeza de serie del torneo, y 'Champi', la mascota oficial del Mallorca Championships presented by ecotrans Group.

En la pista central del Mallorca Country Club, ambos disputaron un breve y divertido peloteo que sirvió para inaugurar el ambiente especial de esta quinta edición del torneo, que comienza oficialmente este sábado, 21 de junio. Tras la exhibición, Shelton atendió a los medios de comunicación, compartiendo sus impresiones sobre el evento y su excelente estado de forma. “Es un gran torneo, con una atmósfera increíble. Me encantan los fans, me gustan mucho las pistas… todo es muy agradable aquí”, afirmó el estadounidense, quien participa por tercer año consecutivo en Santa Ponça. “Espero poder seguir viniendo a Mallorca durante muchos años más”, añadió.

Preguntado por su reciente entrada en el Top 10 del ranking ATP, alcanzada esta misma semana, el estadounidense se mostró entusiasmado: “Es un gran paso en mi carrera. Estoy muy contento con el progreso que he hecho. Poder viajar por el mundo y estar en lugares que amo, como Mallorca, es fabuloso.”

Shelton también habló sobre su admiración por Rafa Nadal: “Siempre ha sido un gran ejemplo a seguir, como jugador y como competidor. Es una verdadera fuente de inspiración.”

El Mallorca Championships presented by ecotrans Group se celebrará hasta el próximo domingo 29 de junio, con una destacada participación de figuras del tenis mundial y una amplia agenda de actividades para toda la familia en las instalaciones del Mallorca Country Club.