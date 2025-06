Xevi Pujol, el niño que soñaba en el Nou Congost y acabó construyendo un Manresa de leyenda

La vida son etapas. Algunas mejores o peores, más o menos duraderas. Pero a veces también terminan cuando menos te lo esperas. La de Xevi Pujol (Manresa, 1990) ha sido prácticamente perfecta. En casa, junto a su gente, ha resultado ser larga y muy provechosa. Sobre todo, muy fructífera. Con uno de los presupuestos más bajos de la liga –propio de un equipo que ‘pelea’ por la permanencia-, ha llevado al BAXI Manresa a un nivel muy superior.

Tres presencias en Copa del Rey, 2 participaciones en play-off y un subcampeonato de Basketball Champions League. Demasiado rápido se dice para un club que en las últimas décadas era más propio verle en la parte baja. Ahora, el ‘niño’ se va de casa, deja el hogar y pone rumbo a una aventura mayor. Cuando nadie se lo esperaba, Vitoria y el Baskonia le esperan para seguir creciendo y hacer más grande su reputación.

Jaume Ponsarnau toma la palabra

Xevi Pujol entró en el primer equipo del Bàsquet Manresa en 2011 gracias al entonces entrenador del conjunto manresano Jaume Ponsarnau. “Yo lo conocía de cuando le veía entrenar en la cantera. Entonces, en el primer equipo teníamos al delegado de baja y entró un chico que se llama Gerard Barbé, que era muy amigo suyo y que también estaba en la cantera entrenando. Así, le propusimos a Xevi que entrara de becario y nos ayudara a hacer cosas”, explica a ‘SPORT’ el actual entrenador del Surne Bilbao Basket. Con los años y el aprendizaje obtenido, Pujol vio en el baloncesto “una forma de vida” y “una pasión”. A sus conocidos como Ponsarnau no les cogió por sorpresa su paso a ser director deportivo tras su etapa como entrenador ayudante: “No me sorprendió, porque él era muy inquieto con todo lo que tiene que ver con el mundo de los jugadores y las ligas”.

Pedro Martínez y Jaume Ponsarnau, en una imagen de archivo / ACB Photo - Joaquim Alberch

En 2011, el también seleccionador de España ‘B’ no se imaginaba que el DD catalán pudiera alcanzar este nivel “porque entonces te fijas más en las cosas que le faltan que en las cosas buenas que tiene”. “En este sentido, él me ha dado una lección de que una persona como él con muchas ganas, pasión y oportunidades puede llegar a hacer las cosas muy bien y que ahora le llegue el momento de dar este paso”, reconoce el técnico catalán.

Para Ponsarnau, Xevi Pujol ha hecho “un trabajo brillante” en Manresa. “Ha traído a muchos jugadores desconocidos que han rendido a un gran nivel y han catapultado su carrera en Manresa”, dice el entrenador de Tàrrega, que también admite que ahora le llega “un reto mayúsculo al mando de un transatlántico como Baskonia”.

Un quinteto de ensueño

Xevi Pujol ha tenido buen ojo para incorporar a grandes jugadores del baloncesto europeo. De las decenas de jugadores que han pasado por el equipo catalán, configuramos un quinteto ideal 'made in Pujol'. Para la posición de base no es necesario echar la vista hacia atrás. De hecho, se trata del máximo anotador de la Liga Endesa esta temporada: Jerrick Harding. El estadounidense tuvo un promedio anotador notable en el Nou Congost, con 15,3 puntos por partido y 2,3 rebotes.

La temporada 21/22 fue un todo un espectáculo. Llegaron a la final de la BCL, además de clasificarse para los playoffs de Liga Endesa y para la Copa del Rey, donde cayeron ante el Barça. En aquel equipo destacaron dos figuras (que ocupan las posiciones de escolta y alero) como Sylvain Francisco y Chima Moneke. El primero de ellos firmó 12,5 puntos por partido, mientras que Moneke cerró un curso descomunal que le valió para irse a la NBA. Nada más ni nada menos que 14,5 puntos y 8,1 rebotes de media.

Tampoco faltó calidad en el juego interior y es por eso que el pívot también formaba parte del 'Súper Manresa'. Ismael Bako aportó 10,3 puntos y 5,7 rebotes por partido, para luego dejar el equipo y marcharse a una Virtus Bolonia que entraba en Euroliga. El éxito de la plantilla fue un arma de doble filo: la afición disfrutó de ella todo el año, pero después vio a medio equipo largarse a proyectos más grandes. Pujol se marcha a Baskonia dejando al mejor ala-pívot de los últimos años que ha pasado por Manresa: Derrick Alston Jr. De hecho, el rendimiento del estadounidense ha servido para que forme parte del Quinteto Ideal de la Liga Endesa: 16,7 puntos y 4,2 rebotes de promedio. En definitiva, cinco jugadores de nivel Euroliga como mínimo.

El quinteto ideal de Xevi Pujol / Marc Creus

Así valoran los medios manresanos el trabajo de Pujol

"Los cinco años de Xevi Pujol han sido muy importantes para el club, ya que más allá del trabajo de Pedro Martínez y de Diego Ocampo, ha sido capaz de crear una identidad dentro del club. Ahora Manresa es conocido como un club que juega de una determinada manera, en parte por el estilo de juego de Martínez, pero también por los jugadores que ha fichado. Ha elaborado plantillas para que el club jugase de esa manera. Excepto las dificultades vividas en la temporada 22/23 con jugadores que fallaron y otras lesiones, el resto de temporadas ha dado esa sensación de haber acertado y haber hecho bien las cosas. Cada fichaje daba la sensación de que podía ser positivo para el club. Es un chico hecho en la casa y que empezó desde abajo", comentó Jordi Agut, periodista del Regió 7, valorando el gran trabajo de Pujol durante este lustro en Manresa.

Xevi Pujol celebró junto al resto del staff técnico la clasificación para la pasada Copa del Rey / Baxi Manresa

"Es un ejemplo de porque se dice que Manresa es una Galia en la ACB. Empezó muy joven en el staff técnico de Jaume Ponsarnau, se encargaba de grabar los vídeos e iba aprendiendo formando parte de estas reuniones técnicas. Sorprendió mucho cuando el club le planteó la posibilidad de ser el director deportivo, pero ha demostrado que le encanta el baloncesto y que lo domina a nivel mundial con mucho detalle. Le abalan nombres como el de Chima Moneke, Sylvain Francisco, Isma Bako. Se ha vivido uno de los momentos más dulces en las últimas décadas en Manresa, deja un vacío importante por la manera de hacer, y sobre todo porque, más allá de conocer el mercado, domina cuál es la idiosincrasia del club", detalló Carles Jodar, de El Ganxo.

"Ha sido de excelente. Destaco su gran implicación, como él dijo empezó siendo "un chico para todo", ha ido progresando en esas oportunidades que le han ido saliendo. Era el responsable esta temporada de seguir con ese legado tras las salidas de Pedro Martínez y Josep Sáez, y de nuevo, jugadores 'desconocidos' han acabado siendo un lujo esta temporada. Es una pérdida muy importante, casi capital, y tocará ver como lo puede resolver el club. Ojalá nos logremos mantener y que a él le vaya genial en Baskonia, se merece todo lo bueno que le pase", explicó por su parte Miquel Font, responsable de Territori Vermell.

Los retos de Pujol en Baskonia

El encargado de traer a Chima Moneke a Manresa, ahora le dirá adiós en Baskonia. El nigeriano acaba contrato este verano y no renovará, habiéndose enemistado con cierto sector de la afición baskonista. Algo que se hizo notar tras sus declaraciones en el podcast Americanos24 que no sentaron nada bien: "La prioridad número 1 para nosotros es el dinero. Nunca he pensado en la perspectiva de los aficionados y en su amor por el equipo".

Más allá, Xevi Pujol tiene como punto de partida unas declaraciones de Pablo Laso: "Si hay 30 partidos en la ACB y 30 en la Euroliga lógicamente voy a necesitar una plantilla más profunda". Por ahora, el técnico vitoriano -con contrato hasta 2027-, cuenta con 10 jugadores en plantilla, a la espera que Pujol se ponga a trabajar y a apuntalar, sobre todo, la rotación interior. Allí, su primera decisión será decidir qué hacer con Luka Samanic, sobre quién Baskonia tiene opción de ampliarle la vinculación un año.

Pablo Laso, entrenador de Baskonia / EFE

Una plantilla azulgrana que cuenta con Markus Howard, Trent Forrest, Kamar Baldwin o Donta Hall, todos americanos, pero algunos con distinto pasaporte para no ser extracomunitario. Además, cada equipo necesita cuatro cupos, entre españoles y formados en categorías inferiores españolas, y el Baskonia ha hecho auténticos malabares para cumplirlo los últimos años. Tanto es así que ya hace más de una década que el club de Vitoria no tiene más de dos nacidos en España entre canteranos y jugadores con un rol reducido.

Pudo llegar al Barça

La llegada de Pujol a Baskonia es un paso adelante para su carrera. Sin embargo, no es la primera vez que uno de los grandes equipos de Euroliga intentan seducirle. En 2024, fruto de su buen hacer con el Baxi Manresa, el del Bages fue tentado por el Barça que le ofreció un puesto de 'scouter' para que pudiera ver partidos y captar talento. La propuesta fue rechazada por el ahora exdirector deportivo del Manresa que no estaba dispuesto a aceptar un puesto inferior, con un salario más bajo, del que tenía en el Nou Congost, según explicó Jordi Agut.

Mario Bruno Fernández seguirá siendo el director deportivo del Barça de basket / Javi Ferrándiz

Pujol decidió quedarse en el Baxi Manresa y acertó. El director deportivo fue paciente y tras más de cinco años de excelente trabajo en los despachos -entró en 2020 por Román Montañez- le ha llegado la oportunidad de convertirse en el nuevo secretario técnico de Baskonia, conjunto dirigido por Pablo Laso, y que se ha establecido en la Euroliga, la élite del baloncesto europeo.