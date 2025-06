José Tirado, sobre la propuesta de sanción al Palma Futsal: "Es una animalada"

El director general del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, considera "una animalada" la propuesta de sanción por parte de la Comisión Antiviolencia de 100.000 euros y dos meses de clausura de Son Moix por el exceso de aforo del pabellón en un partido contra el Barça. "Es un duro golpe; el Palma es un club ejemplar que tuvo un problema un día. No hay que esconderse, no está bien lo que pasó, pero en 53 llenos nunca ha habido problema. La sanción es del nivel de Barça o Madrid, y somos un club modesto que si empata presupuestos ya es un milagro, es una animalada", explicó en la rueda de prensa de valoración de la temporada.

El gerente añadió que "es una locura que metan a un club no profesional una sanción máxima, como si hubieran habido muertos", e insistió en "asumir lo que está mal hecho, afectará pero la vida seguirá igual y tocará trabajar un poco más".

Respecto a los logros deportivos de la temporada, Tirado destacó que ha sido "una temporada especial y extraordinaria" tras ganar su tercera UEFA Futsal Champions League y la segunda Copa Intercontinental y la ilusión de cara al futuro será "estar luchando en este nivel".

El entrenador del equipo, Antonio Vadillo, confesó que se queda con la sensación de que "la temporada ha sido corta y se podría haber apurado algo más en alguna competición".

El andaluz se mostró satisfecho con el trabajo del equipo y también indicó que "es positivo poder pensar en mantener tres cuartas partes de la plantilla" de cara a la próxima temporada, para la que confirmó su intención de cumplir su contrato tras ser preguntado por si aparece algún club con intención de pagar su cláusula.

Dos futbolistas que podrían estar en la órbita del equipo son Thierry, cedido en el Noia Portus Apostoli procedente del Illes Balears Palma Futsal y que está "con más opciones de volver a salir cedido" según Tirado; y Dennis Vasconcelos, un portero que "interesa mucho al club".

En la comparecencia ante los medios también se llevó a cabo la despedida de Jesús Gordillo y Neguinho, dos futbolistas que abandonan la entidad tras finalizar la temporada. El pívot toledano no quiso hablar sobre su futuro y expresó su cariño hacia la entidad balear: "Vine a un club que ni situaba en el mapa y me enamoré del proyecto; me considero un mallorquín adoptado".

El jugador español se marcha porque considera que su etapa en la isla "ha terminado" y tiene "anhelos personales y un proyecto de vida alejado de Mallorca". Gordillo es considerado "un ejemplo de trabajo para todos" por Tirado, mientras que Vadillo afirmó tenerle "un cariño especial porque vino como un niño canijo y se marcha como un hombre".

Por otra parte, el futbolista brasileño agradeció el trato recibido desde su aterrizaje procedente de Brasil y le deseó todo lo mejor al club que ha propiciado su crecimiento hasta convertirse en una referencia a nivel internacional.