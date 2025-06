¿Asistiremos en Mugello a la victoria 93 del 93 y a su 'pole' número 100?

El piloto catalán Marc Márquez Alentá (Ducati), de 32 años, se presenta, este fin de semana, en el precioso y velocísimo circuito de Mugello, donde se corona su recta a 360 kilómetros por hora, dominando el campeonato del mundo de MotoGP, con 32 puntos más que su hermano Àlex, 93 más que el tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, la friolera de 118 puntos más que Franco Morbidelli y 134 puntos más, es decir, más de cinco victorias (175 puntos), sobre Fabio Di Giannantonio. Todos, todos, pilotos de la firma de Borgo Panigale.

Pero el ocho veces campeón del mundo afronta este fin de semana otro reto impresionante, bueno, dos, aunque ninguno de los dos le quita el sueño pues, como reconoció a El Periódico poco antes de abandonar Motorland (Alcañiz, Aragón) donde ganó las dos carreras, hizo pleno con 37 puntos, los máximos que se pueden sumar en un fin de semana y fue primero en todos los entrenamientos, “lo importante no son las ‘poles positions’ que consigas, ni siquiera las victorias, aunque son lo más importante, sí, pero, sin conseguir una cosa o la otra, se trata de sumar los máximos puntos posibles cada fin de semana, pues solo estamos pensando en el título”.

"Conseguir mi 'pole' número 100 y conquistar la victoria 93 del 93 es posible en Mugello, sobre todo después de haber sumado un doblete en Aragón pero, desde luego, no es uno de mis trazados favoritos, la verdad" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

Los dos retos (curiosos) que tiene MM93 este fin de semana se producen el sábado y el domingo. El sábado, en la ‘quali’, podría conseguir su ‘pole’ número 100, lo nunca visto. Hace mucho, mucho, que el piloto de Cervera (Lleida) ostenta el récord mundial de primeros puestos en la parrilla de salida, mucho. Y, el domingo, se puede producir la hermosa, graciosa y curiosa coincidencia de que el 93 logré su victoria número 93 en el Mundial de motociclismo. Hasta ahora, posee 10 en 125cc, donde fue campeón en 2010; 16 en Moto2, donde conquistó el título en 2012 y, de momento, 66 en MotoGPP, donde ha sumado seis títulos (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019).

“¿Que si el 93 logrará en Mugello su victoria número 93?, hombre, conseguirla se puede conseguir, a eso vamos todos, sobre todo después del doblete de Aragón”, comentó Marc a El Periódico en Motorland. “Se puede hacer, sí, habrán posibilidades, seguro, pero no es, quizá, el circuito perfecto para hacerlo porque no se me ha dado demasiado bien durante todos estos años, en realidad he ganado solo una vez, en 2014, en MotoGP. Insisto, no es el trazado ideal para lograrlo, pero lo intentaremos, por supuesto, ¡claro que sí!” Marc ha ganado tres veces, a lo largo de su dilatada vida, en Mugello, curiosamente ha obtenido un triunfo en cada categoría y su primera vinctoria mundialista fue, en el circuito de la Toscada, en 125cc.

Marc Márquez, el día de la presentación del equipo Ducati Lenovo. / ALEX FARINELLI

A la dificultad, según él, de no encontrarse del todo cómodo en Mugello, el mayor de los Márquez añade que “creo que Pecco, en Mugello, irá rápido, como irá rápido en Assen, la semana siguiente. Ahora viene dos circuitos seguidos, por cierto, ojo a los dos dobletes seguidos (Mugello-Assen y Sachsenring-Brno), pues si te caes y te haces daño puedes pagarlo en el siguiente GP. Insisto, Bagnaia puede remontar en Mugello, pues siempre le han sido propicios. Y Àlex ha ido creciendo en cuanto a confianza en ese trazado y estoy convencido que ahí irá rápido, también”.

No hace mucho, en Motorland, el ingeniero italiano Marco Rigamonti, que dirige los pasos de MM93 desde uno de los rincones del Ducati Lenovo, habló para gpone.com y ‘Mundo Deportivo’, elogiando tremendamente, no solo la velocidad, determinación y misterioso pilotaje del ocho veces campeón del mundo sino, también, su personalidad, su “eterna sonrisa, su agradecimiento constante a los miembros de su equipo y su tremenda educación: es un placer trabajar con él, sobre todo cuando muchos creían que se iban a encontrar con un VIP”.

Marc Márquez ha ganado tres veces en Mugello, una en cada categoría. Si primer triunfo en el Mundial fue, precisamente, en ese circuito, cuando corría en 125cc y, el último, en 2014, con la MotoGP de Honda. También ganó en Moto2.

Rigamonti reconoce que es muy fácil trabajar con Marc y, sobre todo, muy interesante. “Es tremendamente preciso, no solo cuando habla de sus sensaciones, sino también, también, cuando te cuenta lo que le ocurre a la moto. Y acierta siempre”. El ingeniero de Marc cuenta que si el brazo derecho de Marc estuviese igual que el izquierdo, sería imposible vencerle.

“Todo el mundo sabe, sabemos, donde marca la diferencia Marc, que es en la entrada en curva, pero ya les puedo asegurar que, no solo es difícil de entender cómo lo hace, sino que, encima, yo soy incapaz de explicárselo a nadie, de verdad. Es admirable”, comenta Rigamonti. Al final, te quedas con la sentencia de ‘Pecco’ Bagnaia: “Marc sería rápido hasta con un tractor”.