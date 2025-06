90.000 'tifosi' empujarán a Bagnaia, Morbidelli, 'Diga' y Bezzecchi para que derroten a los Márquez en Mugello

El Mundial de MotoGP ha celebrado ya sus ocho primeros grandes premios y los hermanos Marc y Àlex Márquez Alentá se han adueñado de una manera espectacular, con muchísima menos complicidad de la que muchos suponen, del campeonato, aprovechando que ambos pilotan dos de las más competiticas Ducati ‘Desmosedici’, la del ocho veces campeón del mundo ya es oficial ‘pata negra’.

De las 16 carreras que se han disputado, la familia Márquez Alentá ha conquistado la victoria, nada más y nada menos, que en 13 de ellas, una auténtica barbaridad. Marc ha ganado siete de las ocho pruebas del sábado al ‘sprint’ (Tailandia, Argentina, EEUU, Catar, Jerez, Francia y Aragón), mientras que el ‘Pistolas’ ganó en Inglaterra. Y, respecto a los grandes premios del domingo, Marc venció en Tailandia, Argentina, Catar y Aragón y Àlex se llevó la victoria, de forma apoteósico, pues se trataba de su primer triunfo en MotoGP, en casa, en Jerez.

Los hermanos Márquez Alentá han ganado 13 de las 16 carreras que se han disputado hasta ahora en los ocho grandes premios celebrados y lideran la general de pilotos, con una gran ventaja sobre el tercero, el italiano Francesco 'Peco' Bagnaia.

Es evidente que el dominio de los hermanos Márquez se refleja, lógicamente, en la clasificación de pilotos, donde Marc es líder con la friolera de 233 puntos de los 296 posible, una auténtica barbaridad, seguido de su hermano, a 32 y a 93, vaya, el número favorito del catalán, del bicampéon italiano de MotoGP, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que está a 61 del ‘hermanísimo’.

Y es que Bagnaia solo ha ganado el GP de EEUU, porque se cayó Marc cuando dominaba la carrera, de nuevo, a placer (“fue la caída que más de duele de la temporada”), mientras que el resto de victorias fueron para el francés Johann Zarco (Honda), que provocó la locura en Le Mans, su casa, y Marco Bezzecchi, en Silverstone, que provocó el delirio en Aprilia.

Àlex y Marc Márquez, acompañados en el podio de la 'sprint', de Termas de Río Hondo, en Argentina. / ALEJANDRO CERESUELA

“Ahora empiezan los dobletes y vienen dos seguidos que son complicados, hasta peligrosos”, comentó Marc Márquez a El Periódico antes de abandonar Motorland. “Mugello y Assen y, después, Sachsering y Brno. Digo que son peligrosos porque si te haces daño en uno de ellos, cosa que es posible, sí, puedes perderte el siguiente o correr muy mermado, así que hay que ir con cuidado”.

Todo el mundo sospecha que Marc Márquez tiene marcada en rojo la cita de este fin de semana en su calendario. La razón es bien sencilla, van al circuito de Ducati, van al circuito ideal para Bagnaia y corren en el circuito donde 90.000 ‘tifosi’ (el año pasado fueron 82.000) tratarán de empujar y alentar a sus pilotos punteros, especialmente, Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati) para que derroten a los Márquez Alenta. Enea Bastianini no está para muchas batallas, pues no acaba de adaptarse a la KTM y el joven Luca Marini (Honda), está seriamente lesionado.

“Ya en el FP1, es decir, en el primer entrenamiento del viernes, veremos donde está cada uno”, comenta Marc Márquez, que sabe que un triunfo en Mugello empezará a decantar el título hacia su boxe. “Estamos en el circuito donde alcanzamos la máxima velocidad punta de la temporada y, por tanto, habrá que poner los cien sentidos en la preparación de la moto, pues cuando vas a esas velocidad todo cuenta”.

Mugello es, de momento, el trazado en el que se logró la máxima velocidad punta de una MotoGP y fue, en 2023, cuando el surafricano Brad Binder (KTM) coronó la recta del circuito de la preciosa Toscana, a 366 kilómetros por hora, lo nunca visto hasta entonces y que no se ha vuelto a repetir hasta la fecha.

“Todo está saliendo como habíamos planeado, perdón, mejor, pero, ahora, visitamos Mugello, un trazado que se le da muy bien a ‘Pecco’ pero que a mí también me gusta”, cuenta Àlex Márquez, que sigue empeñado en mantenerse al acecho de su hermano y, sobre todo, mantener las distancias con el resto. “Cuando persigo a Marc, no lo persigo tanto porque piense aunque, sí, también, que lo puedo superar, sino porque me sirve de referencia para alejarme de los demás. Ser segundo detrás de Marc es, creo, un gran resultado para cualquiera de nosotros, vista la extraordinaria forma que está mostrando Marc”.