La mallorquina Marta Cardona disfruta de un recibimiento a la altura de una campeona del mundo

Un recibimiento a la altura de una campeona del mundo. La mallorquina Marta Cardona ha sido recibida este domingo por familiares, amigos y representantes del Club Nàutic s'Arenal a su llegada a Son Sant Joan tras proclamarse el sábado, junto al catalán Jordi Xammar, campeona del mundo de 470 mixto en Gdynia (Polonia). Un rotundo éxito que se ha celebrado a lo grande en la terminal, con la presencia de más de medio centenar de personas, con la protagonista emocionada por las enormes muestras de cariño.

La regatista ha mostrado orgullosa su medalla a los presentes, entre ellos José Ramón Picó, presidente del Club Nàutic s'Arenal. Este triunfo se une a la corona europea conseguida hace escasamente un mes en Split (Croacia), algo que evidencia que están en el mejor camino posible en lo más alto de su deporte.

“Estoy muy eufórica. Ha sido una semana muy intensa, con mucho viento, y la Medal Race ha sido extenuante, con vientos ligeros, muy difíciles. Las emociones son muchas, pero sobre todo estoy muy contenta", ya había reconocido el sábado la mallorquina.

A pesar de sus 20 años, la deportista no se ha visto afectada por la presión: “Era el campeonato más importante del año, pero Jordi me recordaba cada mañana que teníamos que salir a disfrutar y creo que lo hemos hecho. Le he dicho que hacía muchos años que no sentía esta adrenalina, porque en el Europeo no fue lo mismo, fue otra película más calmada. Esto es lo que me gusta del deporte”.