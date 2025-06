Rodrygo es el gran 'fichaje' de un Xabi que se va al Mundial de Clubs sin lateral izquierdo ni mediocentro

Xabi Alonso aterriza en Estados Unidos con cinco entrenamientos en el cuerpo. Cinco que han parecido quince, por la intensidad y el ritmo de trabajo de los mismos, que según se comentaba en el vestuario blanco “han sido más duros que los de cualquier pretemporada anterior”. El tolosarra se ha implicado en los mismos disparando la intensidad de esos entrenamientos donde la pelota ha sido la gran protagonista. El día de su presentación definió las tres claves de su proyecto: “Emoción, energía y ambición”. Xabi quiere recuperar la conexión con la grada, que esta temporada se ha despegado de un equipo que no ha mostrado “compromiso colectivo”, como ha exigido Carlo Ancelotti durante muchos partidos. El apartado emocional es fundamental para un Xabi, un “espartano” de Mourinho que aprendió del portugués la importancia de esa implicación en el vestuario.

La emoción de Mourinho y la energía de Xabi

La segunda se ha visto en las pocas imágenes que se han podido ver en los entrenamientos: “Energía”. Xabi ha sido el primero en remangarse para subir la intensidad de unos entrenamientos que había caído en un trote que luego ha castigado al equipo en los partidos ante rivales de entidad. Alonso no quiere a un Madrid estático esperando la pelota al pie. Quiere jugadores que se muevan y ofrezcan alternativas al portador del balón para romper líneas y superar cortinas defensivas con desmarques al espacio. Quiere dominar la pelota y los partidos y un ritmo exigente de juego con llegadas por banda y aparición por sorpresa en el área de 'llegadores' de segunda línea. El tercer punto, la “ambición”, es innegociable. A los jugadores les ha dicho que el Real Madrid tiene la obligación de salir a ganar y competir por ello. Luego saldrá bien o no, pero el equipo siempre tiene que dejar la sensación de que ha competido para ganar y ha podido hacerlo.

A Estados Unidos Xabi se marcha con un equipo cogido con pinzas. El técnico ha podido trabajar durante cinco jornadas, de lunes a viernes, con 15 jugadores de la primera plantilla divididos en tres grupos. En plenas condiciones estaban Lucas Vázquez, Asencio, Fran García, Ceballos y Rodrygo. Había otros seis futbolistas trabajando entre algodones: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Valverde y Brahim. Y a ellos se sumaban otros cuatro que han ido a su ritmo y en algún caso ni pisaron el césped: Rüdiger, Mendy, Camavinga y Endrick. A ellos se sumaron el viernes seis internacionales, con Dean Huijsen, que se presentó el martes, Aurelien Tchouameni, Kylián Mbappé. Luka Modric, Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, presentado este jueves. En Estados Unidos se unirán Vinícius, Lunin y Arda Güler. Y la concentración se completa con los canteranos Fran González, Sergio Mestre, Jesús Fortea, Jacobo Ramón, Diego Aguado, Youssef, Chema, Mario Martín, Víctor Muñoz y Gonzalo. 34 futbolistas a su mando para este Mundial de Clubs.

Xabi se marcha a Estados Unidos con dos refuerzos (Huijsen y Trent Alexander-Arnold) y con dos plazas aún no cubiertas, la del carrilero zurdo y el mediocentro. El lateral parecerá que lo cubrirá el ferrolano Álvaro Carreras, por el que el Real Madrid ha ofrecido 40 millones. El Benfica pedía 8 más si quería contar con él en Estados Unidos. Finalmente, el zurdo jugará el Mundial de Clubs con los lisboetas y todo apunta a que llegaría tras el torneo. También llegará después este torneo Franco Mastantuono, el mediapunta de River Plate cuyo fichaje fue anunciado este viernes y por el que el Madrid paga 63,2 millones de euros. Aun así, el argentino no es el jugador elegido para ocupar el mediocentro, donde se busca un jugador de jerarquía como Enzo, MacAllister o Martín Zubimendi, que tiene cerrado un acuerdo con el Arsenal. El mediocentro llegará sin prisa.

Rodrygo es el 'fichaje'

Pero el ‘fichaje’ de esta suerte de pretemporada que ha organizado Xabi tras su desembarco es Rodrygo Goes. Alonso ha hablado con el brasileño y le ha convencido para que descarte su marcha, como tenía previsto en el tramo final de la etapa de Ancelotti. Rodrygo se plantó y decidió no vestir más la camiseta del Real Madrid, pero el tolosarra le ha contado sus planes para él y al carioca le ha gustado lo que ha oído. Esto ha provocado un cambio de actitud del jugador, que lo dejaba claro en sus redes sociales con un mensaje conciso: “Feliz”. Ahora resta saber qué planes tiene para él Xabi, que en punta también cuenta con Vinícius, Mbappé, Bellingham, Brahim y Endrick. Y a todos ellos suma la presencia del canterano Gonzalo, el 9 de área que ha pedido al club para manejar también ese registro.

Así que el nuevo Real Madrid de Xabi llega mermado por la falta de dos refuerzos que aún no han llegado y por la limitación de entrenamientos sin todos los jugadores de la plantilla. Algo que condicionará probablemente su sistema de juego, al no tener jugadores para desplegar el 3-4-3 que le gusta y que tan buen resultado le dio en el Leverkusen. El Real Madrid disputará su primer partido el 18 de junio ante Al Hilal. Después se enfrentarán a Pachuca el día 22 de junio y cerrarán la fase de grupos ante el RB Salzburgo el día 27 de junio.