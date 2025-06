Marta Cardona se proclama campeona del mundo de 470 mixto

“Estoy muy eufórica -ha reconocido Marta Cardona-. Ha sido una semana muy intensa, con mucho viento, y la Medal Race ha sido extenuante, con vientos ligeros, muy difíciles. Las emociones son muchas, pero sobre todo estoy muy contenta”.

“En el primer barlovento hemos montado últimos tras tener que ceder el paso a varios barcos -ha recordado la joven tripulante mallorquina-. Me he acordado un poco de la Medal Race de Jordi y Nora en París 2024, pero confiaba mucho en Jordi. No hemos tirado la toalla y hemos seguido muy conectados. Reconozco que ha sido duro psicológicamente montar últimos, pero hemos aguantado, no hemos perdido el foco, y hemos logrado recuperar”.

A pesar de sus 20 años, la mallorquina no se ha visto afectada por la presión: “Era el campeonato más importante del año, pero Jordi me recordaba cada mañana que teníamos que salir a disfrutar y creo que lo hemos hecho. Le he dicho que hacía muchos años que no sentía esta adrenalina, porque en el Europeo no fue lo mismo, fue otra película más calmada. Esto es lo que me gusta del deporte”.