Guiem Ballester, presidente del Porreres: "Acertamos con el equipo, pero nunca imaginé esto»

«Acertamos, hicimos un equipo para no sufrir, pero nunca imaginé esto. Esto es una pasada, histórico». Así valora el presidente del Porreres, Guiem Ballester ‘Colometa’, la histórica campaña que está haciendo la primera plantilla del club bermellón, que mañana, a las 12 horas y en el campo de Ses Forques, jugará la ida de la final nacional de la fase de ascenso de Tercera a Segunda RFEF ante el Atlético Monzón de Aragón.

Colometa, que reconoce que «no imaginaba que hubiera tanta prensa» debido a las numerosas llamadas que ha recibido a lo largo del último mes, admite que el partido «no será nada fácil ya que delante tendremos a un adversario de envergadura y nosotros tenemos a siete lesionados». «No tenemos nada que perder e iremos a por todas como ha sucedido hasta la fecha. Subir sería una pasada», señala.

El dirigente reconoce que «nunca me hubiera imaginado estar aquí donde estamos ahora, y máxime en nuestro primer año en la Tercera División». «Tras ser campeones de Preferente hace un año con un equipo que lo dejó todo sobre el terreno de juego, hablé con el entrenador y le dije que para jugar en Tercera nos teníamos que reforzar, hacer un equipo para no sufrir. No me gusta pasar nervios en los partidos e hicimos un buen conjunto», manifiesta Colometa, que añade: «Mejor no nos ha podido ir, ya que hemos estado durante toda la temporada entre los cinco primeros, nada fácil al ser una categoría muy dura».

En cuanto al ascenso, el presidente rojillo comenta: «No nos pondremos nerviosos. Lo hemos de estudiar y ver hasta dónde podemos llegar ya que el presupuesto está limitado, pero no estamos asustados. No obstante, aún nos queda una complicada eliminatoria y no será nada fácil eliminar al Monzón».

Colometa quiere destacar el enorme trabajo de todos en el club. «Sin duda el protagonismo es el de los jugadores y el cuerpo técnico, pero detrás está una junta directiva que no deja de trabajar y muy predispuesta, así como el coordinador deportivo, Pons Mesquida; la secretaria y hasta el que lleva las redes sociales», opina.

Al respecto de ello dice que no le gusta el protagonismo: «Cada uno tiene su parcela en el club y todos hacemos grupo. A mí, por ejemplo, me gusta ver los partidos de manera tranquila, con mi gente y en mi puesto en la grada. Me gusta el fútbol y disfruto de verlo».

El club pondrá localidades a la venta en la taquilla al precio de 15 euros, que es lo que ambos clubes han acordado. Los socios del Porreres, unos 350, seguirán teniendo la entrada gratis. «Unas personas que durante toda la temporada nos han dado su apoyo ahora sería muy feo hacerles pagar», concluye.