Williams y Sainz prometen y Verstappen lidera los primeros libres en Canadá

Max Verstappen se complicó la vida en Barcelona, donde perdió los papeles tras una acción con Russell y recibió una sanción que le hizo caer a la décima posición y perder muchos puntos en su lucha con los McLaren en el campeonato. Pero el piloto de Red Bull quiere pasar página emn Canadá y de momento, ha comandado la primera sesión de entrenamientos libres por delante de los Williams de Albon y Sainz.

El neerlandés ha conseguido la vuelta más rápida de la tanda matinal (1.13.193), que presumiblemente recortarán todos esta tarde en el FP2. Albon se ha quedado a solo 39 milésimas de Verstappen y su compañero Sainz, a 82. Russell (Mercedes) y Hamilton (Ferrari) han completado el top cinco provisional, con Alonso, a siete décimas, en la 12ª posición.

Accidente de Leclerc

Mal ha empezado el fin de semana para Ferrari. La Scudería aterrizó en Canadá en medio de rumores sobre el futuro del jefe del equipo Fred Vasseur, al que la prensa italiana sitúa contra las cuerdas. También se especuló con un posible cambio de aires de Charles Leclerc si el coche de 2026 no es competitivo. Y se difundió incluso un 'like' de Hamilton a una crítica contra la Scuderia en redes sociales. Los tres protagonistas lo desmintieron el jueves en rueda de prensa. "Dejad de inventar" pidió Lewis, que hizo una férrea defensa de Vasseur. "Si le discutieran, yo no estaría de acuerdo", dijo el británico.

En la pista también han arrancado con un importante contratiempo. En la primera sesión de entrenamientos libres, Leclerc ha comenzado liderando la tabla de tiempos (1.13.885), pero tras solo quince minutos de acción, se ha estrellado, provocando la primera bandera roja del gran premio.

El monegasco estaba ganando confianza acercándose a los muros de Montreal, pero se ha pasado de frenada en la Curva 3, ha bloqueado y ha perdido el control, impactando contra las protecciones y rompiendo la dirección del Ferrari, por lo que se ha perdido el resto de la sesión.

Susto de Max

Russell ha colocado el segundo juego de neumáticos blandos y ha batido el tiempo de Leclerc para ascender a la primera plaza con una vuelta de 1:13.5, que Sainz y Verstappen no han tardado en superar (1.13.1).

El campeón ha esquivado a Hamilton 'in extremis' y por la hierba en su siguiente vuelta lanzada. Sainz, mucho más competitivo este fin de semana con Williams, como se esperaba, se ha quedado muy cerca del Red Bull.

Y también Fernando Alonso se ha llevado un susto. El asturiano ha comenzado con buenas sensaciones al volante del Aston Martin en uno de sus trazados favoritos, pero cuando rodaba octavo, se ha visto obstaculizado por Albon. La acción del británico no ha merecido sanción y en su siguiente vuelta ha escalado a la segunda plaza provisional, por delante de su compañero Sainz.

La ley de McLaren

Y aunque Piastri y Norris se han 'escondido' en esta primera tanda, todos esperan que el sábado, en clasificación, los coches 'papaya' volverán a estar arriba.

De momento, McLaren manda en el Mundial sin que le afecten los cambios introducidos por la FIA en la normativa de los alerones flexibles. Los de Woking, que no incorporaron ninguna novedad en Barcelona, han llegado a Canadá este fin de semana con una destacada actualización en su monoplaza MCL39.

Y no se trata de piezas específicas para el circuito semi urbano Gilles Villeneuve de Montreal, sino de rendimiento puro. McLaren ha revisado "la geometría del alerón delantero”, asociada a novedades en la suspensión delantera.

También añaden una configuración de media carga en el alerón trasero para tener más eficiencia aerodinámica. Lo que buscan es defenderse de sus rivales directos y evitar que les recorten diferencias. Red Bull y Ferrari no han traído mejoras a Canadá y Mercedes sí incorpora una ligera evolución en el suelo.