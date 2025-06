Rafa Nadal brilla en el torneo de footgolf de ‘The Battle of Stars’

El extenista Rafa Nadal ha sido el gran protagonista de la prueba de ‘footgolf’ que se ha celebrado este viernes en el marco del solidario ‘The Battle of Stars’, torneo de golf benéfico que se está celebrando en el campo del Pula Golf Resort y que sirve para recaudar fondos en favor de la lucha contra la ELA y la esclerosis múltiple.

Este concurso consiste en embocar tres balones de fútbol colocados estratégicamente en el ‘halfway’ del recorrido y el deportista de Manacor ha mostrado su pericia también con el pie, embocando las tres pelotas. En esta prueba, que ha sido más distendida para los participantes que el propio torneo de golf, han tomado parte un buen número de exfutbolistas como Bernd Schuster, Uli Stielike, Julio Salinas, Roberto Donadoni, Henrik Larsson, Javier Clemente, Alain Boghossian, Christian Panucci, Pepe Reina o los mallorquines Miquel Àngel Nadal y Albert Riera.

Rafa Nadal, jugando al footgolf durante el 'The Battle of Stars' / Pula Golf

Otras reconocidas personalidades como Verónica Mengod, Enrique Ponce, Camila Pinzón o Daniela Hantuchová también participaron en esta prueba de ‘footgolf’ disputada en el campo de Son Servera, en la que el objetivo era obtener fondos para la lucha contra la ELA y la esclerosis múltiple.

Una tómbola solidaria

El torneo ‘The Battle of the Stars’ echará el cierre este viernes con una tómbola solidaria en la que se sortearán diferentes objetos que han sido dondados por figuras del golf como Sergio García, Luke Donald, José María Olázabal o Jon Rahm.