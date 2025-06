Rafa Nadal: “No he sentido nada al ver Roland Garros desde la distancia”

2025 ha sido el primer año que Rafa Nadal no ha jugado en Roland Garros desde que oficializó su retirada el año pasado. Antes de comenzar el segundo Grand Slam del año le rindieron un homenaje sin precedentes glorificando sus catorce ‘Copas de los Mosqueteros’. Tuvo que el torneo desde la distancia, algo que “no ha significado nada. Os engañaría si os dijera otra cosa. No tengo la sensación de que me gustaría estar allí. No. Viví el torneo como un espectador más, con la ilusión de ver un lugar que ha sido muy importante dentro de mi vida deportiva y disfrutando del tenis sin más. Esta es mi nueva realidad. Sin pensar más allá de todo eso”, explica antes de enfrentarse al primer hoyo en The Battle of Stars en Pula Golf, un torneo solidario en el que todo lo recaudado va destinado a la lucha contra la ELA y la Esclerosis Múltiple.

Sobre la victoria de Alcaraz le ha alegrado que pensara en él después de ganar. “No he visto las declaraciones. Si tiene la capacidad de pensar en mí en ese momento es la bomba. Estoy muy contento por él. Realmente fue una final espectacular, muy emocionante y terminar con la Copa en sus brazos después de que Sinner estuviera cerca, es muy bueno para él. Es un partido para la historia y lo siento por Jannik porque mantuvo una actitud impecable de buen comportamiento”, explica.

Preguntado por el relevo generaciones, Nadal admite que el tenis está por encima de cualquier nombre: “Es más importante que cualquier jugador. Habrá campeones de Grand Slam cada año y al final cada uno va a hacer su camino y seguro que aparecen nuevas estrellas. Y aquí están. Es la realidad. Hay dos jugadores por encima de los demás y que hagan su camino, en este sentido el tenis está en buenas manos”.

De The Battle of Stars, reconoce que su objetivo no es quedar primero: “Es apoyar una buena iniciativa con un final bonito y pasarlo bien. En torneos un poco más amateurs te lo tomas más en serio. Este jueves por la modalidad de juego el objetivo es venir aquí pasar el rato disfrutar y hacerlo lo mejor posible pero sin competitividad”.

Sobre el Mundialito de Clubes, se muestra escéptico del momento del Real Madrid y agradece a Ancelotti haber dado tanto al club. “No sé cómo veo el equipo porque lleva unas semanas fuera. Lo sabrá Xabi Alonso que lleva pocos días entrenando y los propios jugadores. Ha sido un año complicado, ha habido muchas lesiones. Creo que es lógico, pero los deportistas sabemos que es imposible mantener un nivel al cien por cien siempre. Y, por diferentes motivos, las cosas no han salido lo bien que se esperaba, y el Mundial de Clubes es una oportunidad para terminar la temporada. Como aficionado le doy las gracias a Ancelotti porque ha representado muy bien al Madrid en todos los sentidos y ahora viene otra gran persona y profesional como es Xabi y le deseo lo mejor”, finaliza el manacorí.