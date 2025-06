Mariona Caldentey felicita a Pili Espadas tras ganar el Premi Esport de Diario de Mallorca: "Te mereces este y todos lo del mundo"

Este miércoles Pili Espadas ha recibido el Premi Esport de Diario de Mallorca por su enorme contribución al despegue del fútbol femenino en Mallorca y en el conjunto de Baleares, que ahora mismo cuenta con cuatro jugadoras en la selección nacional. Marisa Goñi le ha hecho entrega de un galardón que reconoce una trayectoria que incluye más de dos décadas como futbolista en el Collerense, así como su salto a los banquillos, hechos que la han convertido en un referente indiscutible para generaciones de jóvenes de la isla amantes del deporte rey.

Y quien no ha querido perder la oportunidad de agradecer a Espadas por todo lo que ha apoyado al fútbol femenino en Mallorca ha sido Mariona Caldentey, ganadora de la Champions con el Arsenal y nombrada Mejor jugadora de la Premier League esta temporada: "Te quería felicitar por este premio de Diario de Mallorca. Te mereces este y todos los del mundo. No es que nos hayas abierto las puertas, sino que las has tirado abajo".

La actual entrenadora del Collerense ha ayudado durante muchos años a que el fútbol femenino fuera cada vez mejor. "La verdad es que con todo lo que tú has hecho de dedicación y esfuerzo, tenemos mucha suerte en Mallorca y Baleares de tener una referente como tú. Así que muchísimas felicidades y muchas gracias por todo", finaliza.