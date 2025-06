Rafa Nadal: «El éxito no es ganar, es mejorar cada día»

Toni Kroos, exfutbolista del Real Madrid, ejerció de padrino durante la graduación de la Rafa Nadal Academy, donde acompañó al extenista manacorí Rafa Nadal en un acto cargado de emociones para los 52 alumnos protagonistas.

El alemán dirigió su discurso en inglés hacia los jóvenes presentes en el acto y sus familias, destacando la importancia que tiene «ser lo mejor de uno mismo en todo lo que haga una persona». «Siempre me quedé con lo que me dijo mi padre: sé la mejor versión de ti mismo. Olvídate del resto, haz lo que quieras, pero lo que quieras que sea lo mejor posible, es una de las cosas más importantes que recuerdo a vuestra edad», declaró.

Kroos contó una anécdota con su padre de su adolescencia: «Conozco vuestra edad, es complicada. Había momentos donde no quería entrenar, quería ir con mis amigos, que se iban de fiesta. Me decía que no, yo al campo», a lo que añadió como una broma que le decía «lo que se dice en castellano 'qué pesado'».

Por su parte, Rafa Nadal agradeció la presencia del centrocampista germano en la academia: «Estoy muy orgulloso de que Kroos esté aquí. Es un ejemplo de trabajo, compromiso y dedicación durante toda su carrera, inspira a muchos niños por los logros alcanzados durante su carrera».

El mallorquín compartió la expresión de Luka Modric en el día de su despedida del Real Madrid «no llores porque terminó, sonríe porque sucedió» en referencia a las experiencias vividas dentro del centro.

El deportista compartió una reflexión que ha meditado desde su retirada en noviembre: «He tenido tiempo para pensar cosas que quiero compartir. Mucha gente me ha preguntado durante estos años si he sido feliz trabajando, algo que es un sí rotundo. Muchas personas creen que el éxito es ganar solo, y no es así, es mejorar cada día».

Durante su intervención, en la que intercaló el castellano y el inglés, se refirió a los días donde los jóvenes no puedan encontrar la motivación: «Es humano. A veces nos tira para atrás, no os sintáis mal por tener esta falta de motivación. Lo importante es hacer frente a estos momentos, en días así que ganáis la batalla a la comodidad y deis el máximo, estaréis forjando vuestra personalidad y hábitos de trabajo vitales en el ámbito personal».

La graduación contó con el agradecimiento hacia familias y alumnado de la directora de la Rafa Nadal School, Anne Lang, y los discursos de tres jóvenes de la Rafa Nadal Academy antes del momento de entrega de diplomas.