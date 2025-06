El Palma Futsal cae en Barcelona y tendrá que buscar la final el viernes en Son Moix

El Illes Balears Palma Futsal tendrá que buscar el pase a la final el viernes en Son Moix (21 horas). La derrota sufrida en la noche del martes ante el Barcelona, en la primera oportunidad que tenía sobre la mesa, obligará a hacer un esfuerzo más. La mayor eficacia de los catalanes y una desconexión fatal en el minuto 25, cuando el marcador ha pasado de 2-2 a 4-2, han sido las causas del varapalo sufrido por los mallorquines en un intenso encuentro, con muchas ocasiones y en el que Dídac ha llegado a desquiciar a los verde pistacho con una soberbia actuación (4-3).

Esto es un palo doloroso porque los de Antonio Vadillo querían acabar ya esta eliminatoria de semifinales por el título de Liga, pero los catalanes han vuelto a demostrar que son un rival muy temible, sobtre todo si sus estrellas como Pito brillan. Eso sí, la fiabilidad de los baleares en el Palau, donde no han perdido en toda la temporada, es un aval que tendrán que aprovechar para clasificarse para la segunda final por la Liga de su historia.

Los de Ciutat demostraron personalidad nada más empezar con la intención de evidenciar que la trascendencia del duelo no les imponía. Neguinho, Rivillos y hasta Luan lo intentaron, pero el que estuvo más cerca del gol fue Gordillo, que estrelló el balón en el larguero en un disparo que no asustó al Barça.

De hecho, los locales empezaron a sorprender con menos elaboración de lo habitual, buscando la contra y Pito ya puso a prueba a Luan, que respondió con una buena parada. No obstante, en la acción siguiente llegó el tanto. Dídac avanzó metros y filtró un buen pase para Martel, que se la cedió al propio Pito para poner el 1-0 en el marcador. Solo se llevaban siete minutos y ese tanto no afectó a los visitantes, que disparaban con cierta facilidad, pero sin puntería o se estrellaban con un fantástico Dídac. Hasta que Adolfo inició una buena jugada que culminó Antonio con un buen remate.

Este 2-0 ya asustaba, pero este Palma Futsal ha aprendido a sufrir de lo lindo y, sobre todo, a levantarse. Liderados por un activo Rivillos, los de Vadillo siguieron percutiendo. ‘Super Mario’, primero, y Maia, después, estuvieron cerca del gol, pero Dídac seguía con su recital.

Y cuando más tranquilo parecía el Barcelona, llegó el gol de Machado. Un saque de banda de Marcelo fue aprovechado por el ala para recortar distancias. Por fin llegaba el premio a tanta insistencia, pero todavía quedaba un mundo. De hecho, Luan Müller se lució con una gran intervención ante Pito, pero los que insistían de verdad eran los baleares. Gordillo y Rivillos apretaron con buenos disparos, pero la gloria se la llevó Fabinho. Marcelo sacó rápido de córner, Neguinho se la devolvió y el pase fue aprovechado por el ala-pívot para instalar el 2-2 a solo 34 segundos del final. Fue más un alivio que una alegría, pero ese tanto era una inyección de autoestima de cara al descanso.

Los jugadores del Palma celebran uno de los goles de Fabinho. / Palma Futsal

Eléctrico segundo periodo

No había pasado ni un minuto de la reanudación y Ernesto ya se había frustrado con Dídac. De hecho, el meta catalán también repelió un obús de falta de Fabinho y sacó a relucir su talento. Eso sí, el Barça respondió con un disparo muy peligroso de Martel que despejó Luan.

El encuentro enloquecía por momentos. Otra buena parada de Dídaz a un tiro de Fabinho fue el arranque de una contra que desaprovechó Martel. Hasta que llegó un minuto que tiró por la borda el trabajo de la primera parte. Touré anotó con la rodilla tras un chut de Pito y, casi sin tiempo para reaccionar, el pívot brasileño marcó otro aprovechándose de una pérdida de Bruno Gomes. Ese 4-2, que fue un visto y no visto, fue tan cruel como inesperado. Fue una desconexión fatal que fue decisiva en el choque.

Lo bueno es que el Palma recortó casi de inmediato gracias a una volea de Fabinho. Quedaban 14 minutos por delante, todo un mundo, por lo que no había que perder la cabeza a pesar del 4-3. Pito, que aparecía demasiado, y Adolfo, pudieron elevar la ventaja, pero sus remates se marcharon fuera. Y Luan repelió el tiro de Lozano. Al Palma le faltaba más fluidez en el juego. Gordillo probó suerte, pero su tiro se fue desviado. Y Luan sacó una gran mano a un chut de Antonio.

Rivillos conduce el balón. / Palma Futsal

A falta de cuatro minutos Neguinho cometió la sexta falta y tuvo que salir Barrón a repeler el doble penalti lanzado por Antonio. Cualquier detalle iba a sentenciar el duelo, por lo que ya no podía haber más errores. Vadillo apostó por portero-jugador, algo había que hacer. Pero el Palma no estuvo nada fino y el Barça supo provocar que el reloj corriera rápido aprovechando que los isleños no podían hacer falta. Y precisamente una inocente de David Peña pudo adelantar el final, pero Barrón volvió a demostrar su valía repeliendo el chut de Lozano.

El 4-4 estuvo cerca a treinta segundos del final. Dídac sacó un gran tiro de Fabinho y el rechace le cayó a Gordillo, que envió su disparo directo al palo. El toledano no se lo podía creer, pero ya no hubo tiempo para más. Son Moix dictará sentencia.

Ficha técnica

Barça: Didac, Matheus, Antonio, Dyego y Adolfo. También jugaron Ortas, Lozano, Pito, Martiel, Sergio, Erick, Touré y Khalid

Palma Futsal: Muller, Rivillos, Neguinho, Ernesto y Fabinho. También jugaron Barrón, Gomes, Peña, Gordillo, Machado, Marcelo, Maia y Charuto.

Goles: 1-0 min 8, Pito. 2-0 min 11, Antonio. 2-1 min 14, Machado. 2-2 min 20, Fabinho. 3-2 min 25, Touré. 4-2 min 25, Pito. 4-3 min 26, Fabinho.

Árbitros: Pedro Antonio Carrillo y Juan José Cordero.