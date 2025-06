Campins y Torres se imponen el XI Rallysprint Afició

Miguel A. Campins y José Vte.Torres se impusieron este fin de semana en la XI Rallysprint Afició que se celebró en Calvià con setenta equipo inscritos y con un gran número de aficionados que no quisieron perderse la cita a pesar del calor.

Desde el inicio Miguel A. Campins-José Vte. Torres (Ford Fiesta Rally2) atacaron marcando todos los scratch de la primera sección y acabando como líderes con quince segundos de ventaja sobre David García-Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2) que eran los únicos en poder seguir su ritmo.

Tras ellos y sin que nadie les llegara a inquietar, tras el abandono de Llorenç Andreu-Bartolomé Lladonet (Fiat Abarth), se situaban los dos Hyundai i20 de José Campaner-María A. Rotger y Joan Vidal-Bartomeu Florit.

Por detrás la lucha por las siguientes posiciones era intensa. Así Daniel Villodres-Inés Carrió (Opel Corsa) finalizaban la sección quintos controlando a Raúl Moreno-Guillem Cuart (Peugeot 208 Rally4), Julián Gómez-Simón Pons (BMW 320), Miquel Marquet-Jorge López (Peugeot 205) y Oscar Fernández-Toni Caldés (R. Clio Sport) todos ellos con diferencias mínimas.

En la segunda sección se siguió la misma tónica aunque García-Hensen marcaba dos scratch pero con diferencias mínimas. Finalmente Campins-Torres se anotaron una nueva victoria que les da alas en el campeonato. García-Hensen se confirmaban en la segunda posición, Campaner-Rotger terceros y Vidal-Florit cuartos. Las siguientes posiciones tampoco sufrieron cambios con Villodres-Carrió quintos y Moreno-Cuart sextos.

El abandono de Gómez-Pons ascendía al séptimo scratch a Marquet-López y a pocas décimas Xisco Molina-Tomeu Bordoy (Citroen DS3 R3T) octavos al adelantar a Fernández-Caldés. A una sola décima Toni Munar-Marga Terrasa (Citroen Saxo) cerraban el top ten.

En la Sandero Cup por solo dos décimas se llevaron la victoria Tomeu Riera-Juan A. Grimalt ante los hermanos Jordá. Algo más atrás el tercer cajón del podio fue para Bartomeu Payeras-Sebastià Palou.

Regularidad

En Regularidad los favoritos no fallaron y desde el inicio Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Peugeot 205) se hacían con el liderato aumentando la diferencia en cada tramo. Sin embargo, en la segunda sección fueron perdiendo fuelle y Cristóbal Cuenca-María Catalá (Peugeot 106) recortaron distancias para adelantarles en el Coll des Tords y anotarse la victoria final. Vidal-Vidal se confirmaron en la segunda posición y Miguel Gual-Francisco Ruíz (Porsche 911) subieron al tercer cajón del podio.

En Regularidad Sport, en su regreso a la competición, Guillem Bauzá-David Godoy (BMW 323) no dieron opción a sus rivales manteniendo su liderato ante Federico Rodríguez-Juana Mª. Font (Ford Sierra C.). En la segunda sección el equipo del Sierra recortó la ventaja aunque no pudo adelantar a Bauzá-Godoy. Pedro Valls-Madeleine Yue (Porsche 911) terceros, quedando descolgados desde el inicio Tolo y Karen Martorell.