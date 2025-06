Alcaraz: "No he dudado de mí en ningún momento"

Carlos Alcaraz compareció ante los medios con el rostro aún iluminado por la emoción tras una de las mayores gestas de su joven carrera. Cinco horas y media de lucha, de remontada, de fe inquebrantable en sí mismo. Un triunfo que, como él mismo confesó, sabe a historia.

“En momentos complicados hay que sacar la mejor versión de uno mismo. Eso es lo que han hecho los grandes campeones y lo que uno intenta hacer para estar a su altura”, reflexionó. Y aunque no llegó a mirar la placa de Rafael Nadal en Roland Garros durante el partido, sí admitió haber pensado en su compatriota: “He vivido grandes remontadas de Rafa. Ese espíritu de lucha y de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer hoy”.

Alcaraz: "Es el partido más emocionante de mi carrera" / EFE

Preguntado por si esta final podría incluso superar en emoción a aquella mítica de Wimbledon 2008 entre Nadal y Federer, Alcaraz no quiso comparar: “Son palabras mayores. Pero es historia de nuestro deporte. Es increíble poder poner nuestro nombre y este partido en la historia de Roland Garros”.

El triunfo, sufrido hasta el último punto, deja un sabor especial. “Obviamente sabe increíble esta victoria. Siempre digo que cuando se sufre y acabas ganando, ese sentimiento es más especial. Claro que me hubiera gustado ganar en tres sets, pero si hay que luchar cinco horas y media, se hace”, señaló con una sonrisa.

Recordó también su evolución en el torneo. De aquella dolorosa derrota en 2023 ante Djokovic a la gloria de este año. “Soy una persona que aprende tanto de las buenas como de las malas. Aquella derrota me hizo mucho más fuerte. Me alegro de haber pasado por eso, porque me ha hecho el jugador que soy hoy. Esta victoria se siente como una primera vez”, reconoció.

Al rematar el passing de derecha que le dio la victoria, confiesa que no le pasó nada concreto por la cabeza, sólo el peso de toda la lucha acumulada. “Ha sido mi primera remontada tras ir 2-0 abajo. Todo el esfuerzo, la pelea… al final ha valido la pena”.

Ahora toca disfrutar. “Tengo la suerte de que ha venido mucha gente de Murcia, familia, amigos. Es momento de reírnos, pasarlo bien. Mañana no voy a ver el partido, no me apetece ponerme cinco horas y media otra vez”, dijo entre risas.

Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, aseguró que este partido hará que Carlos crea aún más en sí mismo. El jugador lo corroboró: “Hoy no he dudado de mí en ningún momento, y eso es lo que me tengo que llevar. En otros partidos sí he dudado. Hoy he demostrado que puedo remontar y que nunca debo dejar de creer”.

Al ser preguntado qué se regalaría tras semejante hazaña, Carlos mostró su lado más terrenal: “No lo he pensado… pero últimamente me están gustando mucho los relojes. Quizá a final de año me compre uno chulo”, confesó con picardía.

Cinco grandes, veinte títulos… y todo a su manera. Alcaraz lo tiene claro: “Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Para mí es fundamental disfrutar. Hay gente que no cree que sea posible ganar disfrutando, pero nosotros sí. Y de momento, no nos va mal”.

Con la mirada puesta en el futuro, Carlos se mostró orgulloso del camino recorrido, pero sin perder la humildad: “No sabemos qué pasará de aquí a cinco años, pero ahora estamos contentos con lo que hacemos y cómo lo hacemos”.