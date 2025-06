Marc Márquez arrasa otro sábado más y logra su 10º triunfo del año

Roser Alentá, la madre de los Márquez, de Marc y de Àlex, de los líderes del Mundial, de los hermanos de moda, de los grandes favoritos ¡ya! al título mundial, después de que el tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagania (Ducati) haya protagonizado hoy, en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Aragón, en Motorland, la peor carrera de la temporada al concluir en 12º lugar, deberá decidirse, jua, jua, jua, un día de estos.

Todo el mundo sabe ya, porque Marc se lo explicó a la BBC británica, que mamá quiere que gane el título, su tercer título mundial y el primero grande de MotoGP, el 'peque', Àlex, pero Marc persigue su noveno título, que le igualaría en coronas a su rival de toda la vida, el italiano Valentino Rossi, así que tanto mamá como el 'peque' lo tienen complicado. Hoy mismo, en la prueba al 'sprint' de Alcañiz, ha quedado claro que MM93 no piensa ceder, aunque mamá se vista un día con la camiseta del equipo Ducati Lenovo del mayor y, al día siguiente, se pasee por el 'paddock' con la del equipo Gresini.

Marc, que suma ya 10 victorias este año (siete 'sprint': Tailandia, Argentina, EEUU, Catar, Jerez, Francia y Aragón; y tres GP: Tailandia, Argentina y Catar), ha logrado hoy el triunfo que se le pronosticó antes de llegar a Motorland. Todo el mundo lo daba por vencedor y no solo porque, el año pasado, rompió su viacrucis de lesiones y operaciones quirúrgica con un triunfo apoteósico, tras 1.043 días sin vencer, con la Ducati-2023 del equipo Gresini, volviéndose loco (con razón) o porque este es un trazado que se le da muy, muy, bien al haber conquistado la victoria en seis ocasiones.

"Me ha patinado mucho la rueda trasera en la salida y sabía que Àlex tenía dos o tres vueltas muy buenas al inicio, pero, luego, he cogido mi ritmo y he podido ganar. Mañana, domingo, será otra cosa, tal vez, no sé" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

El mayor de los Márquez, que lideró un hermoso y futurible triplete español con Àlex y el portentoso murciano Fermín Aldeguer (Ducati), otro de los hombres del futuro junto a Pedro Acosta (KTM, 5º), salió fatal, muy mal, sin aprovechar arrancar desde la 'pole', pues el neumático trasero (blanco) le patinó muchísimo al apagarse el semáforo y, no solo fue adelantado por su hermano y Franco Morbidelli (Ducati), sino que fue, incluso, empujado, chocando hombro contra hombro, por el 'tiburón de Mazarrón'.

De pronto, el favorito se vio cuarto, pero lo arregló enseguida. Pasó, cinco curvas más tarde, a Acosta y, luego, no tardó en superar a 'Morbi'. Y se colocó, como muchos tenían previsto y anunciado, justo detrás del 'Pistolero' Àlex. "Y comprobé lo que ya sabía", contó Marc, "que Àlex tenía unas primeras vueltas muy veloces y que yo debía tomármelo con calma pues esas eran las vueltas que me costaban con el neumático blando trasero".

Àlex Márquez felicita a Fermín Aldeguer, su compañero en Gresini, por compartir el podio. / MOTOGPTV

Pero, bueno, de las 11 vueltas de que constaba la prueba al 'sprint', Marc superó, al final de la recta de Motorland, por rebufo, velocidad punta y apurada de frenada, a su hermano y, a partir de entonces, adios muy buenas. El guión se estaba cumpliendo a la perfección y Marc apretó, consiguió un segundo largo sobre su hermano y acabó ganando con autoridad, la que se le suponía. Mañana, en el gran premio largo, ya veremos.

"Cuando le he visto patinar en la salida, he pensado, vaya, igual tenemos un poco de suerte y podemos complicarle la carrera", explicó Àlex, "pero la verdad es que cuando he visto que, tres vueltas después, ya lo tenía detrás, he pensado lo que habíamos pensado todos desde que le vimos ser tan rápidos ya desde el primer entrenamiento, ser segundo va a ser el mejor resultado posible. No sé si mañana, en la carrera larga, vamos a tener más opciones o aún nos ganará por más diferencia. La verdad es que este es uno de sus circuitos preferidos.

"Cuando he visto que Marc salía mal, que le patinaba muchísimo la rueda trasera, he pensado 'igual le podemos complicar la carrera', pero no, Marc aquí es casi invencible, veremos mañana" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

Dos resultados han llamado la atención de todo el mundo en Motorland. Por un lado, ese podio de Aldeguer, tercero tras la familia Márquez Alentá, y la 12ª posición del tricampeón Bagnaia, que, sí, cierto, se fue largo en una curva, pero cuando ya era, incomprensiblemente, noveno. Sus problemas son tremendos y, en principio, difíciles de justificar, acabando (casi) siempre una, dos o tres Ducati, como o peores que la suya, en el podio.

Clasificación de la prueba al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 43.026 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 2.080 segundos; 3. Fermín Aldeguer (Ducati), a 4.630 segundos; 4. Franco Morbidelli (Ducati), a 5.944 segundos y 5. Pedro Acosta (KTM), a 6.095 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 208 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 181; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 124; 3. Franco MORBIDELLI (Italia), 104 y 5. Johann ZARCO (Francia), 97.