Pili Espadas: "Me siento muy orgullosa porque he aportado un granito de arena"

¿Qué significa recibir el Premi Diario de Mallorca?

Es el reconocimiento a una trayectoria de 25 años, que te den un galardón así es de agradecer y un orgullo.

¿Fue duro colgar las botas?

El año pasado al ver que se acercaba el día, sentía tristeza porque el fútbol es mi pasión y mi vida. Empecé a los 17 para 18 y este año se me ha hecho raro en los banquillos. Sufro de diferente manera. Me gusta más jugar que entrenar. Dirigir a un equipo es diferente a todo lo vivido hasta ahora. Hemos acabado bien la Liga y yo estoy feliz porque he entrenado a jugadoras con las que jugué hasta el año pasado.

¿Sigue teniendo un gusanillo por seguir jugando?

He sentido envidia de mis jugadoras. Más de una vez les he dicho que me hubiera cambiado la camiseta y hubiera entrado al campo para disfrutar. Cuando no compites esos nervios y esa ilusión de levantarte un domingo y enfrentarte a tu rival lo echas de menos.

Mientras hablamos, hay dos equipos femeninos entrenando.

Sí, aquí juegan más de cien niñas. Cuando llegué todo era tierra y ver a niñas con 10-12 años competir y hacer lo que les encanta, disfruto con ello.

¿Se siente orgullosa?

Y también feliz. Toda mi trayectoria, mi pasión y mi ilusión en el Collerense ha sido para seguir creciendo y hacer que las niñas que vinieran por detrás tuvieran un camino mejor que el mío y el de mi generación. Creo que lo hemos conseguido. Sobre todo si comparo la cantidad de fichas federativas que había cuando empecé y las que hay ahora. Me siento muy orgullosa porque hay un granito de arena que lo he puesto yo.

¿Cuáles fueron los momentos más bonitos que vivió como futbolista?

Jugar con la selección española y el ascenso a Primera División con el Tenerife. En aquel momento no se le dio el mismo bombo que se puede dar hoy en día. He tenido la suerte y el orgullo de jugar con mi club y con compañeras que abrimos camino y que disfrutamos de esa época.

Pudo salir al Sabadell y al Levante, que en aquel momento eran de lo mejor en el fútbol español.

Sí, me lo planteé, pero por tema laboral, que comencé a trabajar en el Hospital Son Espases me pudo un poco la presión. Decidí quedarme y no me arrepiento. Tengo mi plaza desde 2009 y en aquel momento no se podía vivir del fútbol.

¿Tiene alguna espinita en su carrera como futbolista?

El único pero que le pondría fue descender de Primera División el año anterior a que llegaran los derechos de televisión al fútbol femenino. En el Collerense hemos apostado por el fútbol femenino y nos hemos dejado la vida por crecer en la isla y por dar oportunidades a muchas jugadoras. Da rabia descender el peor año para perder la categoría. Si hubiéramos aguantado un año más podríamos haber competido para salvarnos con otros medios y otro presupuesto. Pero que a nadie se le olvide que siempre hemos jugado con gente de la isla y que hay campeonas del mundo que han salido de un club humilde como este. Hay algo nuestro en el fútbol femenino español.

Patri Guijarro, Cata Coll y Mariona Caldentey crecieron en el Collerense y jugaron la final de la Champions.

Siento felicidad. Les envié un mensajito y la verdad es que es ilusionante verlas en el mejor partido del mundo.

Mariona opta al balón de oro.

Y deberían dárselo. Se lo merece y se lo tienen que dar.

¿Para que el fútbol femenino siga creciendo en la isla se necesita al RCD Mallorca?

Sí. Entiendo que están a la espera de estabilizarse en Primera, pero creo que el curso anterior o este lo podían haber hecho. Han hecho un temporadón y espero y deseo que se haga. No sé si absorbiendo a algún club. Han hablado con nosotros. El presidente se ha reunido. Hay interés, pero no hay una apuesta firme. Entristece un poco porque cuando el Mallorca haga un equipo podrá aspirar a grandes cosas. Solo he visto al Colle en Primera y, a bote pronto, diría que no llegará otro equipo que no sea el Mallorca. Para estar en la élite necesitas tener una estructura que ahora solo pueden tener ellos.

¿Qué es el fútbol?

Es un estilo de vida. Es muy bonito pertenecer a un equipo con el que haces piña y luego te conviertes en amiga de tus compañeras. El fútbol es equipo, familia y disfrutar. Lo llevas al estilo de vida y quieres que llegue ya el fin de semana para vivir cosas bonitas e inolvidables.