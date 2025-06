El Atlético Baleares anuncia nueve bajas en la plantilla

El Atlético Baleares se está dando prisa para confeccionar su plantilla con vistas a la próxima temporada, en la que de nuevo jugará en Segunda RFEF y buscará el ascenso a Primera RFEF. Si ayer jueves el club palmesano informaba de los jugadores que continuarán en la entidad, este viernes ha hecho oficial el nombre de los nueve futbolistas que no estarán en el proyecto 2025-26.

Las bajas se producen por varios motivos. Alguno no estará porque maneja ofertas superiores, económicas o de categoría, y otros no entran en los planes de la dirección deportiva o no cuentan para el técnico Luis Blanco, que renovó para una temporada más. Llama la atención que no renuevan los dos guardametas, Jagoba y Morilas ,pese a que han realizado una buena temporada.

Las nueve bajas

En total, son nueve jugadores los que no seguirán de blanquiazul -a la espera de lo que sucede con jugadores como George, Toni Ramon, Jaume Pascual o Guillem Castell- según ha comunicado el club: