La mallorquina Lluc Bestard, campeona de Europa de Optimist

La regatista del Real Club Náutico de Palma Lluc Bestard se ha proclamado hoy campeona de Europa femenina de la clase Optimist, devolviendo a la vela balear al primer plano internacional. La competición, disputada desde el pasado viernes en la localidad turca de Çeşme, ha reunido a cerca de 250 regatistas (115 en categoría femenina) procedentes de 43 países.

Durante los cinco días de competición se han completado un total de diez mangas, marcadas por condiciones de viento bastante exigentes, lo que ha supuesto un reto constante para los jóvenes participantes. Lluc Bestard ha sabido aprovechar al máximo su regularidad desde la fase clasificatoria, que terminó liderando. Ha sido en la fase final, disputada ayer y hoy, donde la regatista mallorquina ha ofrecido su mejor versión, imponiéndose incluso en la última prueba del campeonato.

Bestard ha cerrado el Europeo con 40 puntos, 14 menos que la griega Eleni Triantou, que ha ocupado la segunda posición del podio femenino, y 17 menos que la turca Ada Vera Tüfekçiler, tercera clasificada. La principal rival de la regatista balear durante toda la regata ha sido la brasileña Uma Creixell, con quien se ha ido alternando en la cabeza de la clasificación general. No obstante, al no pertenecer a un país europeo, el resultado de la deportista sudamericana no contaba para el título continental.

“Lluc es una caja de sorpresas, una regatista capaz de todo y que en esta ocasión ha dado lo mejor de sí misma”, ha asegurado su entrenador, Jaume Genovard, tras confirmarse la victoria.

La participación mallorquina ha sido notable también en la categoría masculina. Daniel Capa, del CN S'Estanyol, ha finalizado en una meritoria sexta posición, mientras que Stijn Oosterhaven, del CN s’Arenal, ha concluido en la undécima plaza.

El triunfo de Bestard se suma al éxito reciente de su compañero de club Jan Palou, actual campeón de España de Optimist, quien con solo 12 años se ha clasificado para disputar el Campeonato del Mundo de la clase, que se celebrará en Eslovenia del 26 de junio al 6 de julio.

Ambos regatistas ya demostraron su talento el pasado mes de diciembre al proclamarse campeones del Trofeo Ciutat de Palma, una de las regatas internacionales más importantes del circuito Optimist.

2025 está siendo un año excepcional para la cantera del Real Club Náutico de Palma, que además del reciente título europeo de Lluc Bestard en Optimist, ha sumado otros importantes logros internacionales y nacionales. Tim Lubat se proclamó campeón de Europa absoluto de la clase ILCA 6, mientras que Gabriela Morell conquistó el título europeo Sub 17 en la misma clase. A ellos se une Marc O'Connor, vencedor del Campeonato de España absoluto de ILCA 7. “Estos resultados son el fruto del trabajo que realizamos desde hace años en la promoción de la vela desde la base y de la gran labor de tecnificación que llevan a cabo nuestros entrenadores”, ha subrayado el director del RCNP, Manu Fraga.