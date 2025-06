L'opinió de J.M. Arbucias: Bentornat a la Primera FEB, Fibwi Palma

Fa pràcticament tres anys, el 13 de maig de 2022, el primer equip del Club Bahía San Agustín, amb el nom comercial de Palmer Alma Mediterránea Palma, perdia a Lleida per 89-82 i consumava el descens de categoria. Una setmana més tard, el seu president, Guillem Boscana, com sempre fa, analitzava la temporada i afirmava, quan parlà de futur, que l’objectiu era tornar com més aviat millor a la LEB Or, actual Primera FEB. Tres anys després, el Fibwi Palma ha recuperat la categoria per la qual transità durant vuit anys de manera consecutiva.

No és el moment de comentar el desenvolupament de l’actual curs i d’analitzar la pel·lícula de tota la temporada. Un llargmetratge, això sí, amb uns crèdits d’obertura revestits d’il·lusió, amb una línia argumental amb imatges mereixedores d’algun premi combinades amb algunes d’autèntic desencís i amb un final, que coincidí amb el clímax, que fou una autèntica plètora de satisfacció.

Avui toca rememorar els darrers fotogrames, els del matx de dissabte, a un Son Moix de cine, tintats de tensió, nervis, inquietud i d’eufòria final. Avui toca entendre per què el Fibwi registrà el desenllaç somiat.

Un partit de bàsquet és un joc de pesos i contrapesos, és el resultat de sumar i restar els mèrits i demèrits propis i aliens. La victòria dels de Ciutat es fonamentà en molts detalls i, sense dubte, el triple, el rebot, les pèrdues de pilota i els noms propis sobresortiren a la foto. L’Osca és un equip que depèn de l’encert del llançament exterior. A la mitja part, un raquític 1/17; el penalitzà molt. Si hi afegim les pèrdues de pilota – 12 al descans –, s’explica perfectament el resultat dels dos primers quarts: 39-26.

És cert que el conjunt aragonès dominà el rebot, una de les màximes preocupacions dels dos tècnics. Però també ho és que el rebot és només mitja feina i, perquè sigui completa, s’ha de traduir en punts; si un rebot ofensiu no acaba en cistella... Al tercer acte, els visitants remuntaren gràcies a l’habitual desconnexió local i a la normalització des de 6,75 (3/7 en triples), amb el nord-americà Charles Knowles com a protagonista.

Tots els jugadors mallorquins que jugaren, aportaren, però brillaren especialment l’experimentat Jon Ander Aramburu, un dels líders del grup, que acabà amb 30 de valoració, Lucas Giovannetti que rescatà l’equip en les fases més obscures i Brian Vázquez. Aquest defensà amb èxit, encara que un diari d’Osca, descontent amb algunes decisions arbitrals, qualificà la seva defensa de «marcatge de rugbi», a un dels jugadors rivals més perillosos, Lysander Bracey, i que anotà dos triples a les acaballes de l’encontre, que certificaren la victòria dels de S’Arenal.

El millor percentatge dels triples, encara que el dels fibwis no fou de primera: 28%, les menys pilotes perdudes i la notable actuació d’alguns noms propis – tot i que el rebot fou aragonès – acompanyats de l’esforç i de la defensa del grup, com és habitual, decantà la balança i recompensà el Fibwi Palma.

Una victòria sofrida és més que una victòria. Un ascens obtingut amb dificultats és més dolç. Finals com el de dissabte certifiquen que... el viatge ha valgut la pena.