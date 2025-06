La España de Cata, Mariona y Patri se mete en las semifinales de la Nations League

Patri Guijarro, Mariona Caldentey y Cata Coll disputarán las semifinales de la Nations League femenina con España tras la remontada ante Inglaterra por 2-1. La delantera del FC Barcelona, Claudia Pina, esta en un momento muy dulce, siendo totalmente deiferencial tanto para su equipo como para la selección española. Al equipo de Montse Tomé fue a quien rescató en esta ocasión, tras su entrada en el segundo tiempo, y certificó el pase a las semifinales de la Nations League tras remontar ante Inglaterra (2-1).

Si bien el final del partido lo escribió feliz España, el inicio fue frustrante. España volvió a reencontrarse, a combinar con calma y gusto. Se vio bien y se encantó con el balón en los pies. Por fin volvía a ser esa España letal y demoledora. Creó ocasiones de peligro, aunque no con demasiada contundencia, que le permitieron cada vez acercarse con más vehemencia a la portería de Hannah Hampton. Pero eso no le bastó al conjunto de Montse Tomé. Salma Paralluelo cayó en la banda después de que Niamh Charles la tumbara con una segada. Sin embargo, la colegiada no señaló falta y dejó que la acción continuará. Inglaterra, con el balón en posesión, fue vertical y en un chasquido le plantó el balón a Alessia Russo. La delantera estrella de la Premier dejó atrás de Irene Paredes y se plantó ante Cata Coll. Consiguió escorar el esférico al palo largo y superar a la guardameta española.

Era injusto. España estaba dominando y generando todo el fútbol del partido. Y el golpe las dejó un poco aturdidas los siguientes minutos. Ahí, la colegiada Katalin Kulcsar volvió a meter la pata. Un error clamoroso por su parte dejó sin sanción unas manos clarísimas de Charles dentro del área pequeña. Pero poco duró el colapso de las de Montse Tomé. España volvió a recuperar el ritmo y terminó la primera parte con calma. La necesitaba si quería darle la vuelta al marcador para no quedar fuera de las semifinales de la Nations League.

Pero entró el revulsivo hecho futbolista. Claudia Pina pisó el verde nada más empezar la segunda parte por Salma Paralluelo, quien de nuevo no tuvo su día, y la primera que tocó fue para dentro. Tras un rechace defectuoso de la defensa inglesa, Patri Guijarro guardó a buen recaudo el esférico. Se perfiló y habilitó a la de Montcada y Reixac, que se filtró entre las defensas británicas para sentenciar con un chut cruzado precioso a Hampton. Saltó y levantó el puño, con rabia y desquite. Su temporada ha sido preciosa, ella ha sido decisiva tanto con el Barça como con la selección, a la que volvió a poner de nuevo en las semifinales con su tanto.

Qué escándalo de futbolista. Es una estrella, una killer, una delantera de las que con su carácter marcan la diferencia. Volvió a hacerlo casi sin inmutarse. Esta vez desde la frontal del área, con un derechazo antológico, que chocó con la red con fuerza. Claudia Pina la devolvió la vida y al sonrisa a España con el tanto que le daba margen y tranquilidad. Este ha sido su año. El ejemplo perfecto de que cuando se le da tiempo y confianza a una futblista que tiene un talento único, nada puede salir mal.

Prácticamente, era la primera vez que la selección española jugaba en Cataluña. Hay que remontarse a años donde el fútbol femenina acababa de legalizarse para encontrar la estampa. Ahora, en pleno 2025, la historia es bien distinta. Con un equipo profesional, lleno de estrellas a nivel mundial, con la mayor parte de la plantilla que jugaba bien cerquita de sus familias. El RCDE Stadium acogió y veneró a sus jugadores, a las que brindaron sonada ovación y alentaron en la ardua tarea de remontar el marcador. Los aficionados que tiñeron de rojo las gradas blanquiazules disfrutaron del mejor partido que se puede ver a día de hoy en cuanto a selecciones se refiere. Y con el mejor final posible. España certificó su pase a las semifinales de la Nations League, que se juegan en octubre, con buen fútbol y una versión reconocible. No hay mejor manera de cerrar el último partido antes de la Eurocopa de este verano en Suiza.