Mariona: «No sentimos que España tenga la hegemonía»

La futbolista mallorquina Mariona Caldentey comentó ayer que en la concentración de la selección ninguna jugadora ni miembro del cuerpo técnico sienta que tengan la «hegemonía de nada», pese a haber ganado el último Mundial y la última Liga de Naciones, por lo que quieren ganar este martes (19 horas) a Inglaterra en el RCDE Stadium de Cornellà para meterse en una nueva ‘Final Four’ de la Liga de Naciones y defender la corona hasta el final.

«El nivel europeo es altísimo y tener una hegemonía es muy difícil, porque hay muchos equipos que quieren triunfar en Europa a nivel de clubes y de países. No sentimos que tengamos hegemonía de nada, no hemos ganado una Euro, por ejemplo», manifestó en Barcelona. «Respetamos a muchas selecciones, queremos ganar y lograr la Euro y la Nations. Entonces sí podríamos decir que España domina. Pero ahora, muchos equipos lo hacen bien y sin ir más lejos los Juegos no se nos dieron bien. Hay margen de mejora y no hay ninguna selección que pueda dominar», añadió, en este sentido.

España tiene todo de cara para pasar a la final a cuatro de esta competición pero una derrota podría dejarlas fuera. «No nos ponemos en la situación de pensar qué pasaría si perdemos, vamos a salir a ganar y ojalá se dé así. Si se da mal, este equipo ha demostrado que se levanta muchas veces y sigue peleando por el siguiente objetivo», defendió la jugadora del Arsenal, recién campeona de la ‘Champions’. «Sé que el equipo es fuerte, sé la mentalidad de jugadoras y 'staff'. Vamos a salir a ganar y confiamos en poder hacerlo, Inglaterra es de las rivales más fuertes pero jugamos en casa y queremos estar en la 'Final Four'. Intentamos no mirar más allá del partido de mañana, es el último partido de la fase de grupos y queremos estar en la final, somos campeonas y queremos defender el título», reiteró.

Eso sí, Inglaterra es un equipo «súper fuerte» que conoce muy bien por jugar en la liga inglesa. «Ganar a Inglaterra sería un chute de energía pero si no va bien, el equipo es fuerte y está preparado para ello. Queremos ganar a Inglaterra y a partir de ahí ya veremos. Las jugadoras inglesas han jugado grandes partidos, cuando los ganas, también ganas confianza. Son uno de los mejores equipos del momento, lo sabemos y lo respetamos. Pero tenemos confianza en nosotras», explicó.

Por otro lado, reconoció que el año pasado, con los Juegos de París 2024, terminaron agotadas: «Todo el mundo pudo ver y nosotros sentir que el equipo estaba fatigado. Este año las sensaciones son diferentes, contra Bélgica el equipo estuvo muy bien. Después de la Nations tendremos días de descanso para preparar la Euro».