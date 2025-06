Mallorca también festeja la Champions del PSG

Mallorca también se llevó una alegría de la victoria del PSG en la Champions League. Sobre todo se disfrutó en Campanet, localidad natal de Rafel Pol, el segundo entrenador de Luis Enrique. Pero también rebotó en Calvià porque a Marco Asensio se le suma en el palmarés su cuarta ‘orejona’ y resonó para todo el mallorquinismo porque todavía se acuerdan de las tardes de gloria de Kang In Lee en Son Moix.

El triunfo de los parisinos pasará a la historia. No solo porque fue su primer trofeo de la máxima competición continental, sino porque venció al Inter por 5–0, el resultado más abultado en una final de la Liga de Campeones. Y en esta histórica fecha, dos mallorquines y un exbermellón figurarán para siempre.

Rafel Pol es una pieza fundamental para Luis Enrique. Llegó al ‘staff’ del asturiano en 2011 y lo ha acompañado en sus etapas en la Roma, Celta de Vigo, Barcelona, selección española y también en el PSG. Aunque ya consiguió una Champions con el equipo culé en 2015, fue un día más especial para él. Antes de acabar el encuentro, con el partido decidido, rompió a llorar. No solo por la tensión que es jugar una final, sino porque perdió a su esposa Raquel hace seis meses por una enfermedad. Mientras lloraba echó la mirada hacia el cielo más de una vez, pensando en ella y compartiendo un triunfo que a buen seguro también celebrará.

Aunque Marco Asensió se marchara cedido al Aston Villa en el mercado de invierno, esta Liga de Campeones también se le suma a su palmarés. Jugó con las parisinos contra el Girona, PSV, Atlético y Bayern en la fase de grupos. En cierto modo sí contribuyó, aunque lo curioso es que también pudo eliminarlos. Con los ‘villanos’ se enfrentó a los galos en los cuartos de final y casi consiguen una remontada que podría haber sido muy sonada porque se quedaron a un gol de igualar una eliminatoria en la que los parisinos se pusieron con cuatro goles por delante.

Aun así, esta es la cuarta Liga de Campeones que figurará en el palmarés del calvianer. Eso sí, no pudo celebrarla como sí hizo tres años anteriores en París vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Y quienes también lo festejarán serán los mallorquinistas. No solo por el exbermellón Asensio, sino también por Kang In Lee. El surcoreano jugó dos temporadas en la isla y dejó un gran recuerdo, sobre todo en la segunda con Javier Aguirre a los mandos del banquillo. Despuntó en el curso 22/23, donde marcó seis goles y repartió siete asistencias en Liga. Unas cifras que han dejado un vacío que todavía no se ha llenado en Son Moix, a pesar de cumplirse dos años de su última temporada como bermellón.

Pocas veces Mallorca tiene un papel protagonista en una final de la Champions, pero ha vuelto a quedar demostrado que es una tierra donde nacen, crecen y disfrutan, como hace dos años con la Liga de Campeones del Manchester City con Carles Vicens como coprotagonista, como esta vez Rafel Pol en el PSG.