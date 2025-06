Carlos Sainz: "Me da rabia que justo el peor fin de semana sea el de casa"

El peor fin de semana para Carlos Sainz y para Williams llegó en casa, en Barcelona. El madrileño finalizó en decimocuarta posición una carrera en la que ha estado siempre "en tierra de nadie", pero ya mira con optimismo hacia Canadá.

En los micrófonos de 'DAZN', Sainz valoró la jornada dominical en Montmeló: "Ha habido un poco de caos en la salida tal y como esperábamos, ha habido un golpe delante de mí. Todos lo hemos intentado evitar y los que íbamos detrás nos hemos tocado".

Cambio de alerón y sobrecalentamiento

Fue a partir de ese toque cuando las cosas comenzaron a torcerse: "Luego he tenido que parar y cambiar el alerón delantero. Teníamos problemas de sobrecalentamiento del motor también. Toda la carrera, con cambio de alerón y sin poder tirar cuando llevaba un coche delante, ha sido en tierra de nadie. Las pocas vueltas que he podido dar con aire limpio el ritmo no era malo, pero hemos perdido demasiado".

Sainz tiene sus esperanzas puestas en el próximo Gran Premio de Canadá: "Espero volver a estar en la Q3 y en los puntos. Iremos más rápido allí, es un circuito que nos beneficia. Pero estoy disgustado, me da rabia que justo el fin de semana de casa, sea el que peor ha ido con todos los problemas que hemos tenido. Espero que sea solo este año y en 2026 volver".

Este ha sido, sin duda, su peor fin de semana: "En cuanto a ritmo y suerte, sí, ha sido el peor fin de semana". "Espero pasar página rápido, porque es una pena no poderles haber brindado una carrera mejor a los aficionados. Barcelona es peor circuito con diferencia para nosotros. Con un fin de semana perfecto hubiésemos rascado solo uno o dos puntos", concluyó.