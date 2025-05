Miguel Soler, técnico del Porreres; «Esto es impresionante, increíble. Ya me puedo morir»

El Porreres está haciendo historia con letras mayúsculas. El cuadro bermellón, que volvía a la Tercera División después de 48 años, se ha ido superando jornada a jornada y mañana sábado, a las 16:30 horas y en Eivissa, jugará la ida de la eliminatoria final de la fase de ascenso balear a Segunda RFEF. Su rival será la Penya Independent. Si superase esta complicada ronda le quedaría una última contra el campeón de Aragón a doble partido, primero en Mallorca y luego en la península.

El Porreres dejó entrever en la pretemporada que no iba a ser una comparsa en la Tercera RFEF y una vez iniciada la Liga lo confirmó: no ha dejado de estar en los primeros puestos en una dura competición.

Uno de los artífices de esta proeza del Porreres es el entrenador, Miguel Soler, que con pocos mimbres y medios y una escasa infraestructura –eso sí, arropado por una junta directiva trabajadora encabezada por Guillem Ballester, Colometa, y una gran afición– está sacando petróleo de un grupo que sin duda siempre será recordado en esta localidad mallorquina.

«Esto es impresionante, increíble. Ya me puedo morir», señala Soler intentando valorar lo que ha hecho su equipo en esta campaña. Habla con mucha emoción e incluso le brillan los ojos al recordar a su padre, porrerenc, que falleció hace escasos meses de manera repentina. «Para una persona como yo, después de todo esto ya me digo que ya me puedo retirar. Esto es lo máximo y si subiera con este equipo ya no sé qué decir o qué hacer. ¿Mantenerlo en Segunda RFEF? Eso también lo teníamos que hacer en la Tercera y míranos dónde hemos llegado», indica el técnico, que cumplirá su quinta temporada con el cuadro rojillo con un pequeño paréntesis de meses (se fue a Sóller a entrenar).

Para Miguel Soler la gente honrada del fútbol «le tiene que dar el valor que tiene a los jugadores, a la afición y a la directiva por lo que han conseguido». «Porque esto no es nada fácil, lo haría más gente si fuera así. El ascenso lo juegan casi siempre los mismos y ahora se ha colado el Porreres. Intento vivirlo lo mejor que puedo, que da escalofríos, y espero que todo esto no acabe y que sigamos riendo y pasándolo bien como hasta ahora. Esto no tiene precio», señala.

Miguel Soler, entrenador del Porreres / Jaume Vallès

El técnico se sincera y reconoce que no se imaginaba verse como está en la actualidad. «Cuando volví hace dos años el equipo estaba para descender a Primera Regional, luego nos salvamos, no tenía ficha porque había entrenado al Sóller esa misma temporada, y de ahí a subir a Tercera y ahora a por la Segunda RFEF. No conocía la categoría, y eso es vital. Esto es increíble. Al final tú puedes tener uno o dos días de suerte, pero tienes que hacer algo bien o muchas cosas bien para estar donde estamos. Lo que hemos hecho es una barbaridad, así lo digo», relata, y añade: «Tras acabar la primera vuelta ya dije que jugaríamos el play-off para el ascenso. Quise ser sincero».

La Penya Independent

Sobre la Penya Independent, avisa de que no será nada fácil. «Ellos están acostumbrados a jugar en cotas superiores (habían descendido de Segunda RFEF). Vienen de superar una eliminatoria muy complicada ante el Constància, que llevaba una racha impresionante, y tiene jugadores muy experimentados. Pero, bueno, allí estaremos y lo daremos todo», dice.

En cuanto a si el hecho de jugar primero en Eivissa y luego en Ses Forques le puede favorecer, Miguel Soler recela: «Me da igual ya que no es determinante, y a las pruebas me remito. Ahora el cuarto y el quinto hemos eliminado al segundo y al tercero en sus respectivos campos. Lo que pasa es que el ochenta por ciento de veces ganas; pero tienes que hacer primero un buen partido, que es nuestra idea, para afrontar la vuelta con posibilidades. Jugar en Eivissa con nuestras armas y sacar un buen resultado. Es un campo muy complicado donde pocos equipos logran puntuar. En la Liga nos ganaron 3-2».

«A los jugadores les ayudo en todo, pero soy el que más les exijo y solo les digo que me respeten en mis decisiones»

En estas eliminatorias los goles en campo ajeno no valen doble y en caso de que quede empatada tras el segundo duelo, se irá a la prórroga y si persistiera la igualada el equipo mejor clasificado, en este caso el Porreres, pasaría a la siguiente y última ronda.

Soler subraya que su secreto es haber conseguido «un bloque». «Si logro un bloque de jugadores que se lleve bien, que crean en la idea y que sean amigos, que corran uno por otro, los resultados salen y el equipo va como va. Con estos ingredientes el conjunto, los jugadores, están rindiendo mucho más de lo que esperábamos. Se sacrifican todos. No hay que olvidar que estamos jugando desde hace meses sin nuestro mejor jugador, Gabriel Dos Santos, que se lesionó en el tendón de Aquiles, que llevaba más de trece goles y que para el Porerres es como Mbappé para el Real Madrid», comenta.

«A los jugadores les ayudo en todo, pero soy el que más les exijo y solo les digo que me respeten en mis decisiones. Lo más importante es que los jugadores crean en ti y un poco de potencial económico, ya que en esta categoría no podemos ir a competir con tirachinas. El Porreres no tiene cantera, solo tiene un filial, pero no podemos coger ni un jugador. Eso quiere decir que todos son futbolistas fichados y cuando se va uno viene otro», relata.

«A la amistad y el compañerismo le doy mucho valor. Yo enseño valores para la vida; y si lo cogen, bien»

Una Liga con «gran nivel»

Soler explica que la Tercera RFEF «es complicada ya que todos los equipos tienen sus armas y jugadores buenos». «Es una categoría que a veces despreciamos y tiene un gran nivel. ¿Quién apostaba por nosotros en Formentera? Nosotros y algún familiar. ‘Les van a meter un saco’, se comentaba. Se lo decía a los jugadores, pero es un equipo que tiene alma... las cosas pasan por algo y como llevamos el año es normal. Tienes que dejarlo todo. A la amistad y el compañerismo le doy mucho valor. Yo enseño valores para la vida; y si lo cogen, bien», manifiesta.

Por último, Soler se emociona nuevamente hablando de su padre. «No lo tengo y es lo que más quiero. Lloraba de alegría tras acabar el partido de Formentera, pero principalmente porque añoraba a mi padre. Mi padre una hora antes de fallecer estaba labrando en el campo. No lo he superado, así de claro. Cada vez que pasa es peor. Cuando acaba cada partido lo busco y no lo veo. Quiero creer que está. Quiero pensar que lo ve y lo disfruta. Siempre me he sentido porrerenc. Y mi madre tampoco está ya que tiene cáncer y está delicada. Lo paso mal, muy mal. Si tu fan número uno es tu padre y no está, lo pasas fatal», concluye.