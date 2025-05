Aprilia sospecha que Martín tiene un acuerdo verbal de tres años con Honda

Es evidente que Aprilia Racing, el equipo de competición de la fábrica de Noale (Italia), que acaba de llevarse una de las alegrías más grandes de su historia al ganar el GP de Inglaterra, el pasado domingo, gracias al piloto italiano Marco Bezzecchi, hubiese preferido que su campeón, el madrileño Jorge Martín, hubiera esperado a su ansiada visita, mañana, al circuito de Misano ‘Marco Simoncelli’, donde se celebra la fiesta de la marca italiana, para manifestar, personalmente, su posición a Massimo Rivola, CEO de la escudería de MotoGP.

Aprilia se encontró ayer con la sorpresa, sin tener conocimiento previo de ello, de que ‘Martinator’ le hacía saber, a través de un comunicado pacificador, conciliador, tal vez, que su postura no ha variado: a final de temporada se considerará libre para no cumplir el segundo año de contrato y podrá fichar por otro equipo. Eso sí, Martín le pide comprensión a Aprilia y le ruega que le conceda seis grandes premios más, a partir de su regreso a la competición (cosa que, al parecer, se podría producir en Alemania, el 13 de julio), para saber si realmente la moto es competitiva. Martín no dice que, transcurrido ese periodo, podría cambiar de opinión.

Una moto ganadora

Aprilia, pese a que no ha querido replicar al comunicado, considera que Martín sabe que la cláusula en cuestión, que no solo hace referencia a la competitividad de la moto sino también a la competitividad del piloto (la moto ya ha demostrado ser una moto ganadora), no lo convierte en ganador del pleito. Es más, si Martín pensase que esa cláusula le da la razón, en Noale piensan que no estaría pidiendo una nueva prórroga, un nuevo periodo de prueba, que no hablaría en términos tan conciliadores. Lo que piensan en Noale es que Aprilia no necesita ponerse a prueba, ya ha demostrado que tiene una moto ganadora.

Aprilia se siente traicionada por Jorge Martín y Albert Valera, su manager, pues consideran que todo el ruido que han provocado, siempre a sus espaldas, se podía haber hablado con mayor sigilo o, como poco, haberlo conversado.

Lo que sí es evidente es que en Aprilia comparten, en gran medida, la reflexión expresada por el campeón francés Fabio Quartararo en Silverstone, en el sentido de que 'Martinator' está viviendo un periodo muy difícil y que su estado no es el ideal para tomar decisiones. “Cuando te haces tanto, tanto, daño", reflexionaba Quartararo en Inglaterra, "cuando te caes las dos veces que coges la moto, tu cabeza se llena de malos pensamientos y creo que es lo que le está ocurriendo a Martín”. En ese sentido, en Aprilia creen que la caída de ‘Martinator’ antes de viajar a Tailandia, en un absurdo entrenamiento de ‘supermotard’ en una pista de karting, fue lo que le hizo pensar que éste no sería su año y, por tanto, no podría pelear por retener el título, empezando a maquinar una salida.

Aprilia no solo comparte la tesis de ‘El Diablo’, también está de acuerdo con la reflexión expresada por el veterano Aleix Espargaró, ‘hermano’ de ‘Martinator’, que, en Silverstone, aseguró que Martín ganará carreras este mismo año con la Aprilia. “Esto es sota, caballo y rey. Es como la llegada de Marc a Ducati: estaba clarísimo que ganaría. Jorge se hará con los mandos de esta Aprilia y ganará”.

Estrategia arriesgada

De ahí la frase expresada, bajo el podio de Silverstone, por Massimo Rivola: “Estamos esperando a Jorge con los brazos abiertos. Esta es una moto ganadora y estamos deseosos de que se suba a ella, tras superar sus lesiones”. Es más, Aprilia ha publicado una página de publicidad en varios periódicos españoles, cuyo mensaje es: “Bravo Marco; Jorge, te esperamos”.

Que Aprilia esté esperando a Martín con los brazos abiertos no significa que no olvide. Rivola y su staff se sienten traicionados por Martin y su manager, Albert Valera. Creen que todo lo han hecho a espaldas de Aprilia y están absolutamente convencidos de que un piloto no inicia un pulso de esta envergadura si no tiene las espaldas cubiertas con una salida airosa. “Uno no puede arriesgarse a estar dos años sin correr, en caso de que Aprilia lleve el caso a un tribunal de Milán, si no tiene sus espaldas bien cubiertas”, señaló ayer a El Periódico una fuente muy cercana al staff de Rivola.

Jorge Martín, montado en la Aprilia nº 1. / APRILIA RACING TEAM

Todo parece indicar y así lo expresaba el comunicado de Aprilia durante el Gran Premio de Inglaterra, que la marca italiana no concederá margen alguno a Martín para que pruebe la Aprilia, que ya se sabe ganadora y, por tanto, como señalaba el escrito de Aprilia, el contrato es por dos años y ‘Martinator’ deberá cumplirlos.

Honda, en el horizonte

Recordemos, además, que, en aquel aviso, Aprilia exigía y advertía a las demás marcas que participan en el Mundial de MotoGP y escuderías sobre el peligro de hacerles ofertas a sus pilotos y, muy especialmente, a Martín, claro. La advertencia tenía como principal destinatario al equipo Honda oficial. Los responsables de Aprilia Racing están absolutamente convencidos de que Martín y Valera ya han hablado y han llegado a un acuerdo, posiblemente solo verbal, para, una vez liberado de su actual contrato, firmar un documento millonario por las tres próximas temporadas (2026, 2027 y 2028).

Nadie en Noale piensa que detrás de los movimientos realizados durante las últimas semanas por Martín y Valera está Honda, nadie piensa eso, pero sí tienen la sensación de que tanto el piloto como su manager han visto que la firma alada, cuya moto saben, a través de su amigo Aleix Espargaró, que está mejorando a pasos agigantados (Johann Zarco, como ‘Bezz’, ya ha ganado un GP con ella), necesita contratar un campeón, un piloto ganador, un piloto agresivo y valiente para volver a pelear por el título.

Alberto Puig, Team Manager de Honda, ha declarado a El Periódico que es “rotundamente mentira, que Honda tenga acuerdo alguno con Martin. ¡Eso es rotundamente falso! Honda jamás negociará con un piloto que tenga contrato en vigor. Tal y como dije en Silverstone, en el mismo momento en que Jorge Martín se libere de su compromiso con Aprilia y quede libre, se convertirá en un piloto apetecible para Honda. Si alguien no quiere a un Martin libre, es idiota”.

Se acabó el amor

Todo parece indicar que, durante la fiesta de Aprilia de este fin de semana, en Misano, donde se espera, cómo no, la presencia del campeón del mundo aunque la gran estrella será, sin duda, Marco Bezzecchi, reciente ganador en Silverstone, Rivola podría intentar recoger el guante lanzado por Martín y tener palabras reconciliadoras con su campeón, pese a pensar que el madrileño sigue pensando en romper su vinculo con la fábrica de Noale en cuanto acabe la presente temporada.

Es posible, quién sabe, que la relación entre Aprilia y Martín pueda, de alguna manera, disfrazarse, disimularse, pero es evidente que todo lo ocurrido ha hecho que ni la fábrica se fie de su piloto ni el campeón esté cómodo en el equipo que está. Tal vez por ello, la última información de la web italiana especializada en MotoGP gpone.com tenga un título tan significativo al respecto: Jorge Martín e Aprilia: c'eravamo tanto amati. Nos amábamos tanto. En pasado, sí, en pasado.