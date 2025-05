Martín intenta reconciliarse con Aprilia, pero insiste en dejar el equipo a final de año

Jorge Martín ya ha hablado. Bueno, perdón, ha escrito. En una nota publicada hace escasos minutos, el actual campeón del mundo de MotoGP reconoce que ha ejercido la cláusula que le permite liberarse, según él, de su segundo año de contrato con Aprilia (2026), pero pide algo más de tiempo para reflexionar y, tal vez, solo tal vez, hacer marcha atrás en caso de que le guste la moto con la que el italiano Marco Bezzecchi acaba de ganar, el pasado domingo, el Gran Premio de Inglaterra.

Según ha podido saber El Periódico, ‘Martinator’ quería utilizar otro canal, posiblemente televisivo, para poder expresarse desde su residencia en Andorra, donde se recupera de sus múltiples lesiones pero, finalmente, ha preferido publicar una nota, en castellano e inglés, donde reconoce haber activado ya la cláusula que, según él, le libera de cumplir el segundo año de contrato.

Esa cláusula, tal y como publicó Motorsport.com, expresa, con un pésimo redactado que podría incluso complicar la liberación de Martín si la fábrica de Noale (Italia) lleva el documenta ante un juzgado de Milán, ya que se presta a múltiples interpretaciones, que si transcurridos los seis primeros grandes premios, el campeón no está peleando por el título, puede renunciar a su segundo año de contrato.

El regreso del campeón

El problema, la desgracia, es que el campeón solo ha hecho 400 kilómetros con esa moto y se ha lesionado las dos veces que la ha cogido, participando en solo uno de esos seis GP, sin ni siquiera concluirlo. Es decir, es imposible que Martín sepa si esa moto le gusta o no, aunque, al parecer, eso es evidente, le ha cogido miedo. Es por ello que, en su comunicado, ‘Martinator’ le propone a Aprilia alargar, repetir, ese plazo de prueba, es decir, utilizar los seis primeros grandes premios tras su regreso, que, al parecer se podría producir en Sachsenring (Alemania, 13 de julio), para confirmar o no su decisión de abandonar Aprilia a finales de año.

Jorge Martín, delante de su padre Ángel, junto a Massimo Rivola, jefe de Aprilia. / APRILIA RACING TEAM

Ahora, deberíamos conocer la opinión de la marca italiana, que este fin de semana, en Misano, celebra su gran fiesta anual, sobre semejante petición. Una cosa está clara y es cierta: Martín, a día de hoy, ha decidido abandonar Aprilia cuando concluya el Mundial y no cumplir el segundo año que tiene de contrato.

Así fue el fichaje

“Me gustaría compartir con todos los aficionados/as, medios de comunicación y personas que siguen mi trayectoria una explicación clara sobre mi situación con Aprilia”, así empieza la nota de Martín. Y así sigue: “En ningún momento he incumplido el contrato. Cuando lo firmamos, acordé con Aprilia que, si no se daban determinadas circunstancias, me reservaba el derecho a decidir mi futuro para 2026. Esta fue una condición esencial para aceptar la propuesta de contrato que me ofrecían en aquel momento”.

El campeón del mundo explica cómo se produjo su fichaje por Aprilia: “Cuando el año pasado tomé la decisión de cambiar de marca, una de mis premisas era tener la posibilidad de probar la moto en circunstancias reales y entender la sintonía con el equipo y su metodología de trabajo. De esta manera me podía sentir cómodo firmando por dos años en lugar de uno, y por ello, incluimos esa condición”.

Jorge Martín pide comprensión a Aprilia y solicita un nuevo periodo de prueba de seis grandes premios para confirmar, o no, su decisión, ya tomada y comunicada a la marca de Noale, de quedar liberado de su contrato a final de esta temporada.

Ante la situación de tener que tomar una decisión en una fecha “que me viene establecida por contrato”, Martín afirma que decidió “ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026. Siempre lo he hecho desde el respeto, de forma clara y con la única intención de tomar el control sobre mi futuro como deportista profesional”.

“Lamentablemente”, continúa la nota, “las circunstancias acontecidas como consecuencia de las caídas, sin bien es cierto que no afectan a lo que acordamos, sí han condicionado esta fase. Es por ello que he estado siempre abierto al diálogo con Aprilia para extender este periodo a un número determinado de grandes premios a partir de mi reincorporación a la competición. Todo ello con el objetivo de que ambas partes podamos darnos una segunda oportunidad y sentirnos cómodas antes de tomar una decisión de cara al 2026”.

‘Martinator’ quiere dejar claro en su texto que “siempre he sido honesto con Aprilia, he valorado la moto, el equipo y el esfuerzo de todas las personas que forman parte del proyecto. Lo único que pido es que se respete mi voluntad y el espíritu de lo que acordamos en su día con Aprilia. No hay conflicto ni reproches. Solo quiero poder mirar hacia adelante con claridad, después de haber pasado momentos muy difíciles y una lesión muy grave, y seguir dando lo mejor de mí dentro y fuera de la pista”.