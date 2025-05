Rafa Nadal será miembro de la Asamblea del Comité Olímpico Español

El extenista Rafa Nadal se incorporá como miembro de la Asamblea del Comité Olímpico Español (COE) en representación de los deportistas, según aprobó ésta por unanimidad este miércoles tras la reelección de Alejandro Blanco como presidente para un nuevo ciclo de cuatro años.

El de Manacor se incorporará como nuevo miembro del COE junto al seleccionador de piragüismo Miguel García, a propuesta de la presidencia, además de Ruth Beitia, David Cal, Joan Llaneras y Vicente del Bosque, que seguirán como asambleístas.

La Asamblea respaldó de forma unánime todas las propuestas de la directiva, incluidas las cuentas del organismo, que incluyen el cierre del presupuesto de 2024 con 14,3 millones de euros ingresos y una partida de 7,7 millones de euros en este concepto para 2025.

Las cifras respaldadas contemplan para este año una partida de ingresos de 7.791.093,37 euros, de gastos de 7.780.558,58, un saldo favorable de 10.534,79 y una partida para inversiones 30.000.

Incluyen también en 2024 una aportación a las federaciones de 2,7 millones de euros para becas a deportistas, entrenadores, cursos técnicos y diversos programas y un fondo olímpico (social) de 8,4 millones.

Además de ratificar la continuidad de Isabel Fernández como vicepresidenta primera, de Victoria Cabezas como secretaria general y de Víctor Sánchez como tesorero, la Asamblea aprobó también la designación como vicepresidentes por parte de la Junta de Federaciones Olímpicas de Francisco Blázquez (Balonmano) y José Hidalgo (Triatlón) y por parte de la Junta de las Federaciones no Olímpicas de Luis Ángel Vegas (Galgos).

Alejandro Blanco, tras su reelección como presidente del COE. / FERNANDO VILLAR / EFE

Formarán parte del Comité Ejecutivo los presidentes Felipe Martínez (Boxeo), Jesús Carballo (Gimnasia), Javier Revuelta (Hípica), Santiago Deó (Hockey), Francisco Javier Iglesias (Lucha), Fernando Carpena (Natación), Carmelo Paniagua (Patinaje), Miguel Ángel Machado (Tenis de Mesa), Vicente Martínez (Tiro con Arco), José María Peus (Deportes de Invierno), Luis Vaño (Baile Deportivo), Francisco Gómez (Orientación) y José Luis Bruna (Pesca y Casting).

Raúl Chapado fue ratificado como presidente de la Academia Olímpica Española y Ruth Beitia como presidenta de la Comisión de Deportistas del COE.

Tras ser reelegido para un sexto mandato con 157 votos de los 165 emitidos y 8 en blanco, Blanco destacó los resultados deportivos de 2024, en los que España tuvo 32 campeones del mundo, 48 de Europa y 228 medallistas, más la mayor clasificación para los Juegos Olímpicos después de Barcelona con 383 deportistas en París 2024, y entre ellos 10 deportes de equipo, la cifra más alta detrás de Estados Unidos y Australia.

"En París tuvimos 18 medallas y 51 diplomas. He leído críticas pero yo era el menos optimista de los que hablaban. El dato importante es que el ciclo de Tokio a París ha sido en el que se han conseguido los mejores resultados de la historia. El 56% de los deportistas que fueron a los Juegos volvieron con diploma. Somos un deporte de referencia en el mundo, no nos fijemos tanto en las medallas, clasificarse para los Juegos cada vez es más difícil", dijo.

Tras agradecer todo el respaldo -"hasta aquí llegamos juntos y seguiremos juntos"-, Blanco tuvo palabras de reconocimiento especialmente a Mari Sol Casado, expresidenta de la Federación Internacional de Piragüismo, y a Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI y candidato a la presidencia de esta, en las elecciones en las que ganó la zimbabuense Kirsty Coventry.

Noticias relacionadas Vox cuela una enmienda para arreglar el aparcamiento de la Academia de Rafa Nadal

"Te tenemos que dimensionar. Eres vicepresidente, te has presentado como candidato, ha ganado Kirsty y la deseamos mucha suerte, pero si alguien ha hecho una gran campaña has sido tú, has abierto muchas inquietudes con tus propuestas, ojalá te hagan caso porque sin ninguna duda eso mejoraría el COI. Esta es tu casa. Todos estamos en deuda contigo porque nos representabas a todos", afirmó