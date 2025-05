L'opinió de J.M. Arbucias: Son Moix es vestirà de tribunal pel Fibwi Palma

Segurament aquest article d’opinió estarà carregat d’estereotips. Es fa difícil ésser original quan el partit de dissabte entre el Lobe Huesca i el Fibwi Palma fou un cúmul de tòpics inherents d’una eliminatòria tan important, quan complí amb el guió més previsible. I també es fa difícil ésser insòlit quan Son Moix escriurà l’últim vers d’un poema que el Fibwi vol que sigui una epopeia i evitar que acabi essent una elegia.

Durant la setmana els dos entrenadors havien coincidit en les declaracions. Tant Rafa Sanz, tècnic del Lobe, com Pablo Cano, del Fibwi, havien parlat de l’exigència física de l’eliminatòria, del ritme de joc, de la importància del rebot, de l’agressivitat defensiva i, fins i tot, del suport dels aficionats. El matx de dissabte passat al Palau Municipal d’Esports d’Osca va parlar de tot això. Tot això va ser clau i tot això farà que dissabte que ve Son Moix sigui testimoni del desenllaç: la glòria per a uns i el desencant per als altres.

El primer assalt – no podia ser d’altra manera – foren quaranta minuts heterogenis. A manera de resum es pot afirmar que els primers i darrers minuts de l’enfrontament foren dels aragonesos; la resta, dels fibwis. Els homes de negre, després d’un no mal inici propi i sí d’una encertada posada en escena del rival, mostrà un bon nivell i l’aptitud els acompanyà. Aramburu mostrà les seves qualitats de jugador experimentat; Miller exercí puntualment de factor diferencial; Vázquez demostrà que és el termòmetre del grup i el seu canell a moments concrets fou determinant; Dias, quan més el necessitaven els seus companys, dirigí amb efectivitat les operacions d’atac i donà rellevància a la segona unitat. El 29-36 del descans era molt significatiu.

El Fibwi havia guanyat els dos primers parcials. La seva solidesa contrastava amb la manca d’encert del rival. Els locals, només 29 punts. En el tercer, el Palma seguí amb més o manco la mateixa tònica, però deixà entreveure el que podia passar al darrer amb un Rubín de Celis magistral per dos motius, perquè els últims quarts dels mallorquins solen presentar més ombres que llums i perquè els locals per estadística havien de millorar percentatges. I així fou. El Palma que arribà a guanyar de 14, tornà a Ciutat amb un -3.

Amb el resultat de 68-65 favorable a la formació del Lobe al partit d’anada, tot queda en mans del de tornada, del definitiu, del de Son Moix, que tornarà a dictar sentència. A priori no sembla un mal resultat per als de S’Arenal. Segurament la demanda física i el seu consegüent desgast, el ritme alt que els dos equips volen imposar, el domini de la pintura en forma de rebots, el fet de considerar que el millor atac és una bona defensa o el suport d’una afició que no deixarà d’animar en cap moment, tornaran a ser claus.

Però possiblement n’hi haurà dos més, que també poden ser determinants. El primer, comentat per Rafa Sanz abans de començar la sèrie: l’encert. Hem de recordar que el bàsquet, en part, és un joc de precisió. Moltes de vegades, un equip mou perfectament la pilota, aconsegueix trobar un jugador alliberat, que llança i... si converteix, que ben jugat! Si falla, que mal jugat! L’encert, els bons o mal percentatges sentencien els partits, independentment d’altres consideracions tàctiques.

I el segon el formulà Pablo Cano després de la derrota a terres aragoneses: la concentració. Els jugadors durant la disputa del matx han de tenir en compte molts detalls que s’han treballat al llarg de la setmana i que exigeixen una fortalesa mental notable; el jugador que perd la concentració que requereix un partit com el que es jugarà dissabte, baixa el seu rendiment i pot perjudicar l’equip. L’encert esdevindrà or i la concentració, escut.