Piden hasta 500 euros por las camisetas del homenaje a Nadal que Roland Garros regaló al público

La picaresca no tiene nada que ver con los sentimientos. O al menos así lo pensaron algunos de los quince mil espectadores que acudieron el domingo al emotivo homenaje de Roland Garros al mallorquín Rafa Nadal. Muchas de las camisetas que la organización regaló al público por el simple hecho de tener una entrada se están vendiendo ahora por precios desorbitados que rondan entre los 200 y los 500 euros. La elástica es de color arcilla imitando la tierra batida de la Phillippe Chatrier y con el lema 'Merci Rafa', junto a la fecha del evento: 25.05.2025.

Pocos minutos después de que finalizara, en la web de venta online Vinted ya se ofrecía la camiseta por una cantidad mucho más elevada que su valor real. No deja de ser una camiseta de algodón que Roland Garros donó a los aficionados para crear en las gradas una atmósfera especial para el acto en el que el catorce veces ganador de Roland Garros fue distinguido a lo grande, en presencia de su familia, amigos, rivales y aficionados.

En la plataforma Vinted ya hay decenas de camisetas del acto a la venta. / P.F.

Y así fue, aunque algunos de los presentes prefirieran llenarse el bolsillo una vez terminado, para decepción de la Federación Francesa de Tenis (FTT), tal y como ha reconocido su presidente, Gilles Moretton. Una pieza única que muchos de los que no estuvieron en París podrán lucir después de haber pagado una fortuna.

Nadal reconoció que no se esperaba nada de lo vivido y aseguró que fue una tarde perfecta. "No lo puedo describir en palabras. Es algo muy emocionante. Muy especial. Los últimos quince años mes sentí un francés más. Lo que he vivido aquí es especial, como poder llevar la antorcha olímpica en los pasados Juegos Olímpicos. Es una satisfacción personal enorme para mí" aseguró.