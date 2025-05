Norris resurge en Mónaco y Alonso sufre un cruel abandono

Lando Norris, en crisis tras su victoria en la carrera inaugural de Australia, ha resurgido en el mejor escenario posible y se ha anotado un triunfo de prestigio en el Gran Premio de Mónaco , octava prueba del calendario 2025 de Fórmula 1.

El piloto de McLaren, que el sábado estableció un nuevo récord de velocidad en la vuelta que le dio la pole en el Principado, ha controlado con autoridad, apoyado el acierto de su equipo, que esta vez ha sabido interpretar a la perfección la compleja estrategia a doble parada obligatoria, novedad que la FIA había introducido este año para animar el espectáculo.

El monegasco Charles Leclerc no ha podido repetir la gloria de 2024 en casa y ha tenido que conformarse con la segunda posición para Ferrari, mientras que Oscar Piastri le ha ganado el pulso a Max Vertstappen, ha completado el podio y llegará líder del Mundial a la cita del próximo fin de semana en el Circuit de Barcelona.

Fernando Alonso ha vivido un cruel episodio en su pista favorita. Después de brillar en la clasificación y conseguir una sexta plaza que en Mónaco es casi siempre sinómino de puntos, ha vuelto a marcharse sin recompensa después de abandonar por un fallo de motor. Con su retirada Carlos Sainz ha podido terminar en el top diez con Williams.

Bortoleto arriesga y falla

Tras el caos en la F2, los pilotos de la categoría reina han sido más prudentes y la salida ha sido limpia, manteniéndose las posiciones. Norris se ha defendido del ataque de Leclerc y Piastri ha mantenido a raya a Verstappen. El único que se ha atrevido con un adelantamiento ha sido el júnior Gabriel Bortoleto, aunque el brasileño ha acabado contra las protecciones.

Tsunoda, Gasly y Bearman, en la zona baja de la parrilla y sin demasiado que perder, han parado en la segunda vuelta aprovechando el virtual safety car por el incidente de Bortoleto, que ha podido continuar en pista, aunque ha dañado las barreras.

Alonso, que el sábado ganó una posición por la sanción a Hamilton, ha arrancado sexto, presionado por el británico en un vibrante pulso de los dos pilotos más veteranos de la parrilla. Por su parte, Carlos Sainz, precedido por su compañero Albon, ha intentado una estrategia diferente con duros, al igual que Verstappen y Hamilton.

Sin frenos y a lo 'loco'

Pierre Gasly se ha quedado sin frenos, ha impactado por detrás a Yuki Tsunoda y casi ha hecho lo propio con Franco Colapinto. El francés se ha ido contra el muro en la chicane después del túnel y ha destrozado la suspensión y alerón delantero del Alpine. Por su parte, el japonés ha podido continuar en carrera sin aparentes problemas en su Red Bull. No ha habido coche de seguridad y nadie ha podido entrar en el intervalo de banderas amarillas.

Hadjar ha hecho su primera parada y Alonso le ha replicado pasando igualmente por boxes. El asturiano ha salido por detrás del francés, pero con el segundo juego de duros, planteando un final de carrera con goma media.

Hamilton y Norris también ha hecho sus respectivos pit stop y Hadjar ha sorprendido con su estrategia al anticipar su segunda parada consecutiva. El de Visa RB ha vuelto a pista octavo y ya sin obligación de volver a parar tras solo 21 vueltas. Leclerc y Verstappen, al frente del pelotón, eran los únicos del grupo de favoritos con las dos paradas aún pendientes.

Ferrari ha llamado a Leclerc en la vuelta 22 y el monegasco ha regresado a pista cuatro segundos por detrás de Norris, líder virtual a la espera de que Verstappen pasara por garajes, mientras Piastri , que ha marcado la vuelta rápida pero no ha conseguido superar a Leclerc, pedía explicaciones a McLaren por su plan fallido. “Pégate a Leclerc, intenta abrir hueco con Hamilton”, le han sugerido desde el muro del equipo ‘papaya’.

Verstappen ha estirado su primer stint a 29 vueltas antes de parar para protegerse de Hamilton, que amenazaba su cuarta posición. Williams ha visto la acertada táctica de Hadjar y ha decidido probar con Albon, con Sainz haciendo de freno del grupo perseguidor para darle margen de parada a su compañero.

Las distintas estrategias de unos y otros han provocado una situación que nadie esperaba, con mucho tráfico y doblados cuando todavía no se habían cumplido la mitad de las 78 vueltas. “Esto es una broma”, protestaba Leclerc sorteando a los pilotos más lentos.

Alarma para Alonso

Aston Martin ha disparado las alarmas al advertir de un problema en el motor del coche de Alonso, que ha seguido empujando, aunque sin poder protegerse de Ocon, después de haber perdido ya la posición con Hadjar, lo que le situaba a priori octavo.

"Creo que este motor está rindiéndose, gran problema ahora mismo", ha lamentado Fernando, que ha detenido su monoplaza en la escapatoria. Una vez más, tras ocho grandes premios, el español se marcha de vacío y con su casillero de puntos a cero. Una verdadera lástima.

Jugada de Williams

Con la retirada de Alonso, Sainz tenía grandes opciones de terminar en los puntos, subiendo al décimo puesto provisional, pero Carlos pero no había parado aún en boxes y fiaba su suerte a la salida de algún coche de seguridad.

Sin embargo, James Vowles ha sacado a relucir su particular visión de carrera y ha pedido intercambiar posiciones a sus pilotos, para que fuese Albon el que ahora ayudase a Sainz ralentizado a los rivales para que el madrileño pudiera parar.

Leclerc ha hecho su segundo pitstop y McLaren ha instado a Norris ha hacer lo mismo, ambos a 28 vueltas del final, mientras Verstappen ha continuado en pista, heredando el liderato provisional a la espera de un posible safety car.

Russell , condenado tras la avería que le dejó fuera en la Q2 del sábado, ha hecho una carrera a la desesperada y se ha saltado la chicane para no estar en tráfico y bloqueado por Albon. La FIA ha castigado su acción con un drive through para el piloto de Mercedes porque no ha querido devolver la posición.

Max, esperando un safety car que no llegó

A falta de veinte vueltas se ha empezado a estabilizar la jerarquía en cabeza, con Verstappen al frente pendiente de hacer su parada, Norris camino de su segunda victoria de la temporada, Leclerc cada vez más lejos de poder revalidar el triunfo que consiguió en casa el pasado año y el líder del Mundial, Oscar Piastri, tratando de apuntalar la tercera posición del podio, con Hamilton completando el top cinco y el rookie Hadjar acariciando un sexto impensable para él en Mónaco.

Verstappen ha perdido en su particular lotería de Mónaco y viendo que no había ningún coche de seguridad en el tramo final de carrera, ha tenido que efectuar su segunda parada forzada en la última vuelta, cediendo el liderato definitivamente a Lando Norris y cayendo hasta la cuarta posición final.

Norris se ha llevado su sexta victoria en F1 y se ha unido al exclusivo club de ganadores del Gran Premio de Mónaco. El de McLaren ha subido al podio escoltado por Leclerc y su compañero Piastri, al que recorta puntos en el Mundial. El australiano suma ahora 161 puntos, con su compañero a solo 3 puntos y Verstappen más lejos de los McLaren (136).