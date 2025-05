Rodri será la gran novedad en la lista de De la Fuente para la Final Four de la Nations League

Luis de la Fuente hará pública este lunes (11:30) la lista de 26 jugadores que acudirán a la Final Four de la Nations League para defender el título que ganaron en la última edición en el estadio De Kuip de Rotterdam ante Croacia. La UEFA ha dado luz verde a la ampliación de 23 a 26 jugadores, lo que le dará más margen al seleccionador para incluir a futbolistas que están en procesos de recuperación y que se concentrarán desde el sábado 31 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La principal novedad de la lista será el regreso de Rodri Hernández, que ya ha jugado unos minutos con el Manchester City después de pasar de recuperarse de una rotura de ligamentos en su rodilla derecha que se produjo el 22 de septiembre de 2024 en un partido contra el Arsenal. El Balón de Oro vuelve así a una lista en la que no se descarta que también esté Dani Carvajal, aunque no juegue ningún minuto porque sigue recuperándose de su grave lesión. El madridista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, una rotura del ligamento colateral externo y una rotura del tendón poplíteo en una jugada fortuita ante el Villarreal en octubre de 2024.

El seleccionador español Luis de la Fuente / Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

De la Fuente advirtió recientemente que cabía la posibilidad de que ambos estuvieran entre los elegidos. "Vamos a tener la posibilidad de elegir 26 jugadores e intentaremos que sean los que están más fuertes, que vayan en mejores condiciones y que algunos de los que están lesionados puedan tener la posibilidad de recuperarse. No se descarta a nadie y todos los futbolistas son susceptibles de ser seleccionados", apuntaba el seleccionador.

Varios lesionados y tocados

Entre los que llegan tocados o entre algodones aparecen Nico Williams, que sufre una pubalgia que le impidió estar en la vuelta de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United en Old Trafford. Ferran Torres fue operado de apendicitis durante las celebraciones del título de Liga del Barça y Marc Casadó no ha jugado tras la lesión de ligamentos sufrida a mediados de marzo. También están tocados Ayoze Pérez y Yeremy Pino, además de un Bryan Gil que tiene un problema en la rodilla que le mantendrá fuera de los campos hasta el arranque de la pretemporada.

En la portería nada hace indicar que vaya a haber cambios y se mantendrán los tres meta habituales (David Raya, Unai Simón y Álex Remiro), aunque el espanyolista Joan García está llamando con insistencia a la puerta de la selección.

Íñigo Martínez y Dani Olmo, en la grada de Montjuïc durante el Barça-Betis. / Efe / Alejandro García

En defensa De la Fuente tiene que tomar una decisión sobre dos casos peliagudos. El primero el de Iñigo Martínez, del que en la selección creen que no quiere ser convocado. Al seleccionador le gustaría llamarlo, pero después de ver cómo en las dos últimas convocatorias se excusaba con molestias para no acudir, todo hace indicar que no será llamado para evitar otro desencuentro con el central del Barça.

Dilema con Asencio

Y el otro caso es el del madridista Raúl Asencio, que ha sido procesado por pornografía infantil y revelación de secretos al apreciar el juez indicios de que pidió a los otros tres implicados en el caso que le enviaran el vídeo que habían grabado mientras practicaban sexo con dos chicas de 18 y 16 años y lo enseñó a una tercera persona. El técnico de Haro ya contó con él en los cuartos de final ante Países Bajos, aunque no debutó en los dos partidos.

Quien regresará con total seguridad será el flamante fichaje del Real Madrid Dean Huijsen, que debutó en Rotterdam y estará entre los elegidos en defensa junto a los habituales Robin Le Normand, Pau Cubarsí o Dani Vivian. En los carriles aparecerán Pedro Porro y, probablemente Óscar Mingueza, además de Carvajal si decide meterlo ya en la dinámica del grupo, y en la izquierda Marc Cucurella y un Alejandro Grimaldo que en estos días negocia su regreso a la Liga.

Pocas dudas en la medular y la delantera

En el mediocampo se volverán a reunir Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Álex Baena y Pedri, entrando Rodri y quedando la duda de si Casadó estará en la lista. Arriba también repetirán clásicos del grupo de De la Fuente como Lamine Yamal, Dani Olmo, Álvaro Morata o Mikel Oyarzabal. También se da por hecho que estarán, pese a las dudas físicas, jugadores como Nico Williams, Ferran Torres o los futbolistas del Villarreal, Ayoze y Yeremi Pino. Quedando un par de plazas que deberían ser para Samu Omorodion y para un extremo como Bryan Zaragoza, toda vez que Bryan Gil está lesionado.

Dela Fuente, que atenderá a los medios después de hacer pública la lista ya ha comentado que "el objetivo es ser el primer equipo de la historia en ganar dos Nations League". España se estrenará el próximo 5 de junio en Stuttgart (Alemania) ante Francia y en caso de ganar la final de la Nations League se jugará el domingo 8 de junio en Múnich, ante el ganador del partido entre Alemania o Portugal.