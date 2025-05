No tuvo que esperar mucho Nadal para volver a levantar un título en Roland Garros. De hecho, fue al año siguiente. Otra gira en tierra con varios títulos que le consolidaron como el rey de la superficie. El español pudo con Federer y se erigió como aspirante al número 1

Tres ya no podían ser casualidad. Y menos todavía si dos de ellas eran contra Federer. Después de superar a obstáculos como Moyá, su actual entrenador, o Djokovic, Rafa acrecentó su leyenda volviendo a derrotar al suizo. Tan solo cedió un set en todo el torneo.

Nadal igualó la estratosférica marca de Bjorn Borg de seis Roland Garros. Por primera vez, el español tuvo que afrontar un partido a cinco sets, contra John Isner, que no se lo puso nada fácil. Federer ya temblaba sabiendo quién iba a ser su rival en la final. Y lo hacía con motivo. El suizo venía de ganar a un Djokovic que llevaba 41 partidos ganados consecutivos, pero en la Philippe Chatrier poco importaba.

La primera contra ‘Nole’. El serbio había conseguido vencer al español en el Open de Australia de aquel mismo año, en una final de casi seis horas de duración. Aquí el resultado no fue el mismo y Rafa levantó su séptimo Roland Garros. Aunque lo hizo un lunes, ya que la lluvia del domingo no permitió finalizar el partido.

No fue la mejor gira de tierra del español, ganando ‘únicamente’ el Mutua Madrid Open. Aun así, llegó a la final sin complicaciones, superando a un Thiem emergente y a Ferrer en semifinales, y allí se las vio con Djokovic y el número uno en juego. Pronto se iba a quedar sin dedos para contar los Roland Garros que tenía. Ya iban nueve.

2018 | Dominic Thiem

Nadal llegaba con la espinita de caer en el Mutua Madrid Open, precisamente contra Thiem. Por el camino también se cruzó con Schwartzman, que consiguió ganarle el primer set. En la final ante el austríaco no hubo color y, efectivamente, ya no le quedaban dedos en las manos para contar los Roland Garros que tenía. Once.