Patri Guijarro: «Ha sido una final dura, no hemos hecho nuestro juego»

Las mallorquinas Patri Guijarro y Cata Coll viven la cara amarga de la final de la Liga de Campeones femenina, que ha perdido el Barça frente al Arsenal. Ambas se quedaron sin la oportunidad de ganar su cuarta Champions con el equipo azulgrana.

«Ha sido una final dura; ha sido difícil», ha asegurado Patri Guijarro, quien apuntó que venían jugando bien pero que este sábado no lo hicieron. «Hoy no hemos hecho nuestro juego, no hemos estado cerca; no hemos girado el juego, hemos girado muy poco el juego», explicó Guijarro, que apuntó: «Nos ha faltado tener más ocasiones claras».

«Nos queda otra final»

«Creo que conseguimos llegar de una manera muy buena, es duro, es verdad que no podemos ganar siempre; es duro, somos autocríticas y no vamos a parar. Al igual que cuando ganamos queremos seguir ganando, no vamos a parar, no nos vamos a venir abajo hoy ni mañana. Van a ser días duros, días de reset, pero nos queda otra final», reflexionó la mallorquina en referencia a la Copa de la Reina.

La también mallorquina Cata Coll, portera del Barça, aseguró que la derrota «duele por la familia, amigos y seguidores, que son tu aliento». «Nos merecíamos más», afirmó la guardameta, quien añadió que han caído «con la cabeza arriba». «Esto nos hará mejores y nos hará crecer», concluyó.