Más de 15.000 culés para ver al Barça en la final de Lisboa: "He pagado lo que había que pagar"

Ver la marea azulgrana rodear San Mamés fue una de las cosas que más impresionó a las futbolistas del Barça hace ahora un año. Ellas, en el autobús, se acercaban al estadio donde iban a disputar la final de la Champions contra el Olympique de Lyon. No sabían que iba a suceder sobre el terreno de juego. Pero desde sus ventanas, subidas al autocar que las iba a cercando lentamente al estadio, sonreían. Había culés más allá de donde llegaba la vista. Bengalas, banderas, bufandas, camisetas. El Barça ya había conquistado Bilbao.

Y ahora, un año más tarde, quiere volver a hacerlo en Lisboa. La capital portuguesa coge el testigo y se viste de gala para la ocasión. Más de 40.000 aficionados azulgranas se desplazaron a Bilbao. Este próximo fin de semana se espera una gran afluencia, aunque sin llegar a alcanzar esa cifra. El Barça tiene controlados unos 15.000 aficionados del club que viajan a la final, ya sea con el viaje organizado por la entidad como por comunicaciones con la UEFA, aunque algunos miles más se desplazarán al país vecino.

Coche, avión y tren

Muchos harán el viaje hacia la capital portuguesa. "Iré en coche desde Madrid con cuatro amigos más. Reservé un apartamento hace un año, después de la final de Bilbao", cuenta Axa Milà. Asiste siempre que puede a la grada de animación del Johan Cruyff formando parte de la peña Almogàvers. "Estuvimos el año pasado en la final de la Champions de Bilbao, de la Supercopa en Madrid y de la Copa de la Reina en Zaragoza. Este año estuvimos en la Supercopa en Madrid y ya tenemos cogidas las entradas y el hotel para Copa de la Reina en Huesca y para la Champions en Lisboa", confiesa orgullosa.

Axa Milà en San Mamés / Axa Milà

Como ella, muchos culés harán el viaje por carretera dados los altos precios de los vuelos, que no han parado de subir desde que se conocieron los finalistas. El club, además, ha organizado el viaje por carretera para aquellos que lo han querido contratar desde la entidad catalana. Once autobuses llevarán a unos 600 aficionados azulgranas desde Barcelona.

Pese a los precios, los que se atrevieron a comprar los billetes con antelación llegarán a Lisboa por aire. "Vamos en avión hasta Oporto, y después bajamos con bus hasta Lisboa. En total somos nueve, y vamos llegando poco a poco. Primero nos fuimos tres, el jueves marchaban tres a Oporto y dos a Lisboa, y otra llega este mismo sábado en AVE y bus", cuenta Júlia Orri, para quien el partido en Lisboa será su cuarta final de la Champions consecutiva. "Lo tenemos todo reservado prácticamente desde febrero, y nos ha salido bastante bien de precio. Sobre unos 200-250 euros los cinco días que voy yo. Hace años que confirmamos con los ojos cerrados. De las nueve que viajamos, muchas ya fueron a Eindhoven y Bilbao. Eso será irrepetible por lo que fue todo, la afición, y el partido, ganar al Lyon, como nunca lo habían hecho antes. ¡Ojalá volvamos con la cuarta a Barcelona!", añade la aficionada.

Júlia junto a sus amigas en la final de la Champions en San Mamés / Júlia Orri

Pero a este equipo de época lo siguen personas de todo el mundo. Como Sergio Arenillas, nacido y residente en São Paulo pero con familia catalana. "En febrero compré las entradas y ya estaba muy emocionado porque el Barça podía llegar a la final y así podía viajar para verlas. Me gusta mucho el fútbol femenino. Hace dos meses que pedí los días de vacaciones y me dijeron que sí. Normalmente no pasa que me confirmen con tanto tiempo", cuenta emocionado, ya que el año pasado se perdió por motivos laborales la final de Bilbao pese a tener los billetes y las entradas compradas. "Ahora hace un par de meses compré los vuelos. Es una pasta, hasta para mí que vengo desde el otro lado del Atlántico. Normalmente son unos 5.000 reales, unos 800 euros, los vuelos. He pagado lo que había que pagar", añade el aficionado que esta vez sí ocupará su asiento en el estadio José Alvalade.

Sergio Arenillas con Patri Guijarro tras la final de Eindhoven / Sergio Arenillas

Los desplazamientos para apoyar al equipo femenino azulgrana se han vuelto masivos con el paso de los años. Desde las 15.000 personas que viajaron a Turín en 2022 o las 10.000 que lo hicieron a Eindhoven en 2023, se llegaron a 40.000 el año pasado en Bilbao. Lisboa será el último capítulo, otra vez con más de 15.000 seguidores del Barça, y donde se afianzará el gran compromiso de la afición azulgrana con su equipo campeón.