Miquel Bestard, expresidente de la FFIB: «He disfrutado mucho de estar 70 años vinculado al fútbol»

«He disfrutado mucho de más de setenta años vinculado de una u otra manera al fútbol, mi gran pasión». Así definió y resumió Miquel Bestard Cabot (Bunyola,1942) su largo y exitoso periplo en el balompié balear y nacional en la presentación del libro ‘Miquel Bestard, fútbol, pasión y vida’, que vio ayer la luz en la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ante un numeroso grupo de personas que quisieron estar en estos momentos con el que ha sido presidente de esta territorial casi veinte años.

La persona encargada de recopilar y adaptar las memorias de Bestard ha sido el escritor Guillem Rosselló Bujosa, que define esta obra como una «emotiva biografía dedicada a quien ha sido una figura clave del fútbol balear».

Con la presencia del actual presidente de la FFIB, Jordi Horrach, que quiso estar con Bestard en esta presentación, el bunyolí explicó que está «muy satisfecho del resultado final del libro». «Creo que la gente disfrutará de leerlo y he de reconocer que en algún momento se me han caído las lágrimas. No creía que fuera importante publicarlo, pero me Rosselló convenció cuando me dijo que el viento se lleva las palabras, pero que lo que está escrito permanece para siempre», explicó Miquel Bestard.

El expresidente reconoció que su mejor época fue la de jugador. «Se vive diferente si eres futbolista entrenador o directivo. Lo pasé mejor en mi primera fase como jugador del Bunyola. Después como entrenador y directivo tienes muchas responsabilidades y ya no es lo mismo. Lo importante es conocer el fútbol desde abajo y yo lo he hecho», dijo.

Para Bestard uno de los logros de los que se siente más orgullosos es el de «haber abierto las puertas de la Federación». «La gente tenía miedo de la entidad. Yo quise y creo que lo conseguí de acercarme a ellos. Mi despacho era asequible para cualquiera. De hecho, mi lema ‘Junts feim futbol’ era lo que quería y lo consideraba muy importante», comentó.

El libro, que mañana, a las 19:00 horas, se presentará ante el público general en la misma sede de la FFIB, es la «consecuencia de una vida dedicada al fútbol con pasión y fidelidad, pero no al fútbol como algo personal, sino como un hecho humano, de aprendizaje, de esfuerzo, de grupo, de esos valores que los jóvenes y todos necesitamos», explicó Guillem Rosselló, que añade: «Bestard tuvo como lema ‘Tots junts feim futbol’ y lo puso en práctica en todos los cargos que ocupó». n