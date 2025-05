Bagnaia critica la actitud de Martín "porque un contrato es como un matrimonio"

El caso, el enfrentamiento, la polémica, el pulso entre el equipo Aprilia Racing y el madrileño Jorge Martín, actual campeón del mundo de MotoGP, que ha pedido a la fábrica de Noale (Italia) liberarse de su segundo año de contrato (2026) al no contar, según él, con una moto competitiva y, por tanto, tener la posibilidad de activar la cláusula de su acuerdo que, pasados seis grandes premios, le permite quedar libre al año siguiente, ha inundado todas las declaraciones de los pilotos de la máxima categoría hoy, en los prolegómenos del Gran Premio de Inglaterra, que se celebra este fin de semana en el popular y prestigioso circuito de Silverstone, una de las cunas del ‘motorsport’.

Las opiniones son diversas pero casi todos los consultados consideran que es demasiado pronto para decidir romper un contrato que ‘Martinator’ firmó, como ha reconocido el tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), “libremente, no siendo obligado a ello”. Bagnaia también considera que Martín no ha probado suficientemente la Aprilia como para opinar así de ella. Eso sí, muchos de los consultados entienden que Martín tenga, ahora, demasiados pensamientos negativos en su cabeza y, por tanto, esté más inclinado a pensar que, en un futuro inmediato, debe cambiar de moto y de equipo que tratar de recuperarse lo antes posible para intentar estar delante con su Aprilia.

Marc Márquez, reflejado en uno de los monitores del realizador de la conferencia de prensa de hoy en Silverstone. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

“Para mí, lo siento, es muy fácil, muy sencillo: cuando tú firmas un contrato con una marca es como si te casases con ella, sois un matrimonio”, comenta Bagnaia en Silverstone. “Cuando tú firmas un contrato sabes lo que firmas, es lo justo y debes cumplirlo. Y, en ese sentido, pienso que no es correcto rescindirlo sin saber por qué. Firmas y no hay otra”.

El también campeón Fabio Quartararo (Yamaha) piensa muy parecido, aunque se distancia algo más que Bagnaia en cuanto a la contundencia de sus palabras. “No quiero ponerme del lado de nadie, no puedo, no debo”, dice el ‘Diablo’, que vuelve a competir al más alto nivel. “Mentalmente, cuando sufres tantas caídas, te haces daño y pasas mucho tiempo recuperándote, te pasan muchas cosas, muchas, por la cabeza y, en ese sentido, entiendo perfectamente a Jorge (Martín), que, no olvidemos, que es el actual campeón del mundo”.

"Cuando te caes, te haces daño, sufres, tardas en recuperarte y en volver a correr, hay muchas, muchas, cosas que te entran en la cabeza y, en ese sentido, entiendo lo mal que lo debe estar pasando Martín" Fabio Quartararo — Piloto de Yamaha

Quartararo sí cree, en la línea de Bagnaia, que Martín escogió libremente a Aprilia. “Es más, tenía un montón de ofertas, no sé, incluso, si decir que podía escoger cualquier marca y/o equipo y firmó por Aprilia. Apenas ha corrido con esa moto, aunque entiendo que, a veces, entran dudas en tu cabeza respecto a su tienes o no un buen ‘feeling’ con la moto. Seguro que tiene muchas dudas sobre si es o no la moto adecuada, pero debe intentarlo”.

La opinión de Aleix

Nadie, absolutamente nadie, como Aleix Espargaró, expiloto de Aprilia e intimo amigo de Martín (“es como un hermano para mí”), para hablar del conflicto. Aleix, ahora probador de Honda, no quería tratar el tema, pero finalmente terminó comentando la jugada con su característica sinceridad.

“No quiero hablar de pelea porque espero que no sea una pelea, ya que quiero a las dos partes mucho, mucho, tanto a Aprilia, que fue como mi familia, como a mi amigo Jorge”, empezó comentando el mayor de los Espargaró. “A Jorge le queda aún mucho tiempo hasta volver a correr y, por tanto, esto puede calentarse y enfriarse varias veces”.

Eso sí ante los comentarios que le señalan a él como el gran impulsor de que ‘Martinator’ se decantara por Aprilia al ser descartado por Ducati y, ahora, pudiese estar tratando de provocar el fichaje del campeón del mundo por Honda, su actual equipo, Aleix no tuvo pelos en la lengua.

Pedro Acosta ha hecho, hoy, en Silverstone, su pronóstico de la final de la Chanmpions. / ALEJANDRO CERESUELA

“Para lo bueno y para lo malo, he de reconocer que fui, sí, uno de los que más trabajo, tanto hablando con Massimo (Rivola, jefe de Aprilia Racing) como con Jorge para que Martín fichase por Aprilia, pues sigo pensando que, tras la Ducati, es la segunda mejor moto de la parrilla, así que me sentiría muy, muy, feliz de que Jorge triunfase en Aprilia. Y, por descontado, ni se me ha ocurrido decirle a Jorge que se vaya a Honda”.

Marini, en peligro

Y es que si algo resuena en las paredes de los garajes del ‘paddock’ de MotoGP es que a Honda le encantaría pescar en este río revuelto, aunque jamás lo intentará mientras Martín tenga contrato en vigor, como hoy mismo ha reiterado Aprilia Racing con un comunicado en esa dirección, en el que amenaza al resto de fábricas en caso de que se atrevan a hacerle una oferta a su campeón.

Si alguien pudiese estar pensando que peligro su asiento, ése sería, sin duda, Luca Marini, el hermanastro de Valentino Rossi, cuyo contrato con Honda concluye este año y, por tanto, la firma alada tendría ahí un asiento libre para Martín. “Por descontado que pienso en estas cosas”, ha comentado Marini, hoy, en Silverstone, “pero ya estamos hablando de cara al futuro, pues creo que Honda considera que mi aportación a la evolución y mejora de nuestra moto es positiva”.

"Sí, yo le recomendé a Jorge que fichase por Aprilia y a Aprilia que contratase a Jorge, pero en ningún momento he pensado en recomendarle, ahora, a Jorge que fiche por Honda" Aleix Espargaró — Expiloto de Apriilia y actual probador de Honda

Ni que decir tiene que Marini es perfectamente consciente de que “mi asiento, la moto que yo piloto ahora, es muy atractiva e interesante para cualquier piloto de la parrilla de MotoGP, pero espero que tanto Honda como yo nos pongamos de acuerdo para continuar nuestra andadura más allá de 2026”. Ni que decir tiene que hay ya mucha gente en el Mundial que piensa que la firma alada ve con mejores ojos el fichaje de Martín que el del murciano Pedro Acosta, que podría estar (sin airearlo) pensando lo mismo que ‘Martinator’, es decir, en huir de KTM y, probablemente, convertirse en la estrella del equipo de Valentino Rossi, con Ducati. Acosta, pese a todo, ha dicho hoy que "un año malo lo tiene cualquiera y yo sigo confiando en KTM".

Los hermanos Marc y Àlex Márquez, los auténticos protagonistas de este espectacular arranque del Mundial de MotoGP, no se han querido pronunciar sobre la polémica situación entre Aprilia y Martín, coincidiendo los dos hermanos en el hecho de que “aunque hemos leído el comunicado de Aprilia, que dice que existe un contrato en vigor”, no han escuchado a Jorge (Martín) y, por tanto, se reservan su opinión, aunque ambos desean que todo se arregle lo antes posible.