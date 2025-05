El Mallorca Championships calienta motores para su quinta edición

A pocas semanas del inicio del torneo, el Mallorca Championships presented by ecotrans sigue tomando forma con nuevos jugadores, alianzas estratégicas y mejoras para el público. Así lo han explicado este miércoles el director del torneo, Toni Nadal, y el CEO de la empresa organizadora e|motion group, Edwin Weindorfer, durante una rueda de prensa en el Parc de la Mar de Palma.

A la rueda de prensa, también asistieron Joan Antoni Ramonell, director general d'Esports del Govern balear; Marcial Rodríguez, conseller ejecutivo de Turismo del Consell de Mallorca; Paco Ferrer, director adjunto AETIB; Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià; David Salom, director general de deportes del Ayuntamiento de Palma; así como Elisa Monserrat, teniente de alcalde de Turismo del Ajuntament de Calvià, y Javier Tascón, teniente de alcalde de deporte del Ajuntament de Calvià.

Nadal ha confirmado tres incorporaciones destacadas al cuadro principal: Kei Nishikori, Félix Auger-Aliassime y Pedro Martínez. Se suman a Ben Shelton, Gaël Monfils, Nick Kyrgios y al noruego Casper Ruud, reciente ganador del Mutua Madrid Open. El cuadro final del torneo, que se celebrará del 21 al 28 de junio en el Mallorca Country Club de Santa Ponça, se dará a conocer el próximo lunes, 26 de mayo.

“Casper está en un gran momento y tenerlo con nosotros es un privilegio. Si además contamos con la presencia de Kei, Félix y Pedro, nos espera una semana de gran tenis sobre hierba”, señaló Toni Nadal. “Este año tenemos un altísimo nivel en el torneo, tanto por el ranking como por la espectacularidad de los jugadores”, añadió.

El japonés Kei Nishikori se estrenará en el Malorca Championships / Mallorca Championships

Nishikori se estrena en Mallorca

El japonés Kei Nishikori, ex número 4 del mundo, disputará el torneo por primera vez. Finalista del US Open en 2014, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ganador de 12 títulos ATP, encara la temporada de hierba como parte de su regreso al circuito. El césped sigue siendo la única superficie en la que aún no ha logrado un título.

Félix Auger-Aliassime, actualmente número 20 del ranking mundial, llega tras conquistar dos títulos en 2025 y con la experiencia de haber alcanzado los cuartos de final en Wimbledon en 2021. A sus 24 años, es ya uno de los nombres consolidados de su generación, y llegó a ser número 6 del ranking.

El valenciano Pedro Martínez completa las novedades como primer jugador español confirmado para esta edición. El pasado 17 de febrero alcanzó su mejor ranking ATP hasta la fecha, tras llegar a semifinales en el Open de Argentina. Días antes había vencido a Holger Rune por 6-4, 6-1 en Rotterdam y sumado dos puntos clave para España en la fase de clasificación de la Copa Davis.

“Es un orgullo que jugadores de este nivel elijan nuestro torneo. Tenemos un cuadro muy internacional, con grandes nombres. No solo queremos ofrecer buen tenis, también una experiencia completa”, destacó Edwin Weindorfer.

Pilar Carbonell, Toni Nadal, Edwin Weindorfer y Bartosz Wojszin, durante la rueda de prensa / Mallorca Championships

Día de la Familia

Ya para acabar, la directora de e|motion Sports España, Pilar Carbonell, anunció que se vuelva a repetir el "Día de familia": "El domingo 22 de junio, niños hasta los 12 años pueden entrar de manera gratuita. Creemos que es un plan perfecto para el primer fin de semana de las vacaciones escolares", explico Carbonell.