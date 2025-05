L'opinió de J.M.Arbucias: El «ja que hi som» del Fibwi Palma

Dissabte el Fibwi i la Cultural no enganyaren ningú. Abans de començar un partit de bàsquet la pregunta és sempre la mateixa: què passarà? – i més si juga l’equip mallorquí –. Dissabte al Fibwi i a la Cultural els passà el que era més previsible: Son Moix fou l’escenari d’un duel que posà en evidència una vegada més que el camí cap a l’ascens a la Primera FEB està envoltat de lluita, duresa i incertesa.

A la foto del partit aparegueren dos equips que – el mateix Pablo Cano a la roda de premsa posterior així ho reconegué – mostraren aspectes similars en el joc. La força física i la intensitat, per ventura les característiques que millor defineixen la Segona FEB, afegides a una dosi extra de nerviosisme, que es traduïren en protestes i tècniques a l’equip rival i en un excés d’errors i decisions precipitades, marcaren el desenvolupament del matx. Els dos col·lectius sortiren a totes, amb una defensa agressiva i un joc molt físic que evidencià que cap dels dos volia deixar escapar la seva oportunitat.

Si deixem a un costat els darrers minuts de l’encontre, que mostraren una vegada més la irregularitat del grup i les desconnexions que tant han perjudicat els mallorquins durant tota la temporada, els fibwis exhibiren una major qualitat individual. Els seus oponents, com al partit d’anada, erraren massa. Fou clau la superioritat illenca en el rebot durant quasi tot l’enfrontament i Christian Cunningham se n’erigí en protagonista. A la foto també ocuparen un lloc destacat el canell de Brian Vázquez, la classe de Lucas Giovannetti i els bons minuts – fins ahir molt residuals – de Tiago Dias.

Arribaren a guanyar de 14. Les darreres possessions preocuparen a més d’un espectador, però la superació de l’eliminatòria no perillà. Els homes de negre les tornaren a jugar amb poca maduresa i els lleonesos se n’aprofitaren després d’augmentar la seva agressivitat defensiva i de millorar els seus percentatges. El Lleó es despertà tard. Lluitaren per guanyar el partit, que acabà empatat. Un empat que acabà beneficiant el conjunt de S’Arenal gràcies a la victòria en el partit d’anada a la pista dels castellans...

Tot això ja és història. Ara el que vertaderament importa és el futur immediat. El Fibwi es troba a les portes de l’ascens. ‘Només’ manca superar una eliminatòria més, la darrera, la més important, la definitiva: l’Osca (L’anada serà dissabte a les 20:15 a la pista aragonesa). Arribats a aquest punt, seria bo fer servir una expressió ben mallorquina, que coneixen perfectament, per exemple, tots aquells que s’han fet una casa: ja que hi som. Efectivament, després d’una llarga temporada amb moltes pedres al camí, amb un seguit d’emocions diverses, d’eufòries i de sismes preocupants, toca fer el darrer esforç per tocar el cel de l’ascens tan desitjat amb la mà... Ja que hi som.