Tres mallorquinas con la selección española para preparar el Eurobasket

Alba Torrens, Helena Pueyo y Noa Morro entrenarán las próximas semanas con la selección española de baloncesto antes de jugar el Eurobasket 2025 en Alemania del 18 al 29 de junio. Las dos primeras han sido seleccionadas, mientras que la tercera acude a esta convocatoria como invitada.

Además, la preparación tiene acento mallorquín, no solo por las tres baloncestistas, sino porque también jugarán dos encuentros en Inca, el 30 de mayo y el 1 de junio contra Grecia e Italia, respectivamente.

Este lunes se ha presentado en Madrid la selección que competirá en Alemania. El acto, celebrado en el Centro 'All in One' de CaixaBank, en la Plaza de Colón, contó la presencia del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar; la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau; y las 17 jugadores elegidas, 14 más tres invitadas por el seleccionador, Miguel Méndez, para la concentración previa al Eurobasket.

Aguilar habló de "compromiso" para definir la jornada. "Veo a nuestra capitana, Alba Torrens, que está otro verano más con nosotros y probablemente tenga más ilusión que la primera vez", comentó. Ese compromiso también está reflejado en jugadoras como Maite Cazorla y Raquel Carrera, que son "las mejores alumnas de cómo se transmite". "El hecho de que quieran ser parte del equipo es un mensaje importante del sacrificio por esta camiseta y una lección emocionante", dijo sobre dos jugadores cuyo estado físico es una incógnita.

La presidenta de la FEB también tuvo palabras de agradecimiento hacia el seleccionador Miguel Méndez, que "llegó en un momento complicado" y un año después consiguió la medalla de plata en el último Eurobasket. "Es una tranquilidad que estés al mando", afirmó Aguilar.

"A veces no es lo más cómodo por la incertidumbre del relevo generacional, pero estamos muy tranquilos contigo. A las más jóvenes, sois nuestro equipo, esta camiseta conlleva responsabilidad, pero junto a vosotras hay mucha gente que os apoya cada segundo", agregó. "Estoy absolutamente segura de que seremos fieles a nuestra tradición y valores, todos los españoles estarán orgullosos de vosotras", concluyó la dirigente.

Por su parte, el seleccionador nacional Miguel Méndez recalcó que "lo importante es el equipo". "Las cuentas pasan por crear el mejor equipo posible y dar el mejor baloncesto que podamos desarrollar", comentó sobre los objetivos de la selección para este verano.

"La palabra ilusión está por encima de todas las cosas. Nos sentimos importantes, pero me gustaría cambiar la palabra de importantes por responsabilidad, estamos representando al baloncesto español. Cuando llevamos a la práctica lo de equipo nos ha ido muy bien, y esa palabra tiene que estar por encima de todo", añadió Méndez.

Esta selección estará capitaneada por Alba Torrens, que afronta su séptimo Eurobasket, y referente de otras como Iyana Martín o Awa Fam, que cuentan con pocas participaciones con la selección absoluta. "Quiero convertir el compromiso en trabajo y ganas de ayudar al equipo", aseguró la de Binisalem. "La clave es que todas trabajemos de la mano, con garra, para llegar lo más lejos posible. El grupo no es nada fácil, pero es que es un Eurobasket y lo vamos a tener que dar todo", resaltó la base Maite Cazorla.

Una de las protagonistas del relevo generacional como Yyana Martín recordó que "para las más jóvenes tener la oportunidad de estar aquí es un sueño", mientras que otra joven como la pívot Awa Fam no escondió que aunque les falta "experiencia", eso lo aportarán las más veteranas. "Nosotras aportaremos energía, nos sobra gen competitivo", puntualizó.

Por su parte, José Manuel Rodríguez Uribes habló de un "extraordinario equipo". "Es verdad que hay un cambio generacional, pero esa es la grandeza y el éxito de nuestro baloncesto. Las grandes cosas se hacen así, hay personas que siembran semillas en el pasado y luego hay un legado y resultados. Esa continuidad es lo que nos hace grandes", subrayó.

"Este equipo es un proyecto de país, de igualdad, de valores. Detrás de los éxitos hay gestas logradas con 'fair play' y en buena lid, estamos muy orgullosos. Os traslado palabras de gratitud, tenemos mucha ilusión", sentenció el presidente del CSD.

CUATRO AMISTOSOS DE PREPARACIÓN

Finalmente, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez-Gistau, tampoco olvidó que "se abre una nueva etapa, con nuevas jugadoras, hasta los Juegos de Los Ángeles", pero que "hay algo que no cambia: la ambición positiva, la ilusión, el esfuerzo".

"Sin esto, será difícil alcanzar los éxitos. En el deporte y en la vida, si no hay ilusión, la energía se pierde por el camino. Hay que ir dejando un legado para hacer mejor al equipo", expresó la directiva, que elogió seguir patrocinando al combinado nacional "con ilusión y los mismo valores".

La gira de preparación, bajo el nombre de 'Imperium Nostrum', que alude al Imperio Romano como una manera de rendir tributo a los éxitos del baloncesto español, contará con cuatro partidos amistosos, dos ante Grecia e Italia el 30 de mayo y el 1 de junio en Inca (Mallorca), y otros ante Portugal y Suiza el 10 y el 11 de junio en la localidad portuguesa de Viana do Castelo.

Después, el martes 17 de junio, el equipo viajará a Hamburgo (Alemania) donde jugará la Fase de Grupos ante Gran Bretaña (día 19), Alemania (20) y Suecia (22). Si acaba entre los dos primeros pasará directamente a cuartos y viajará a Grecia para disputar la fase final a partir del 23 de junio.