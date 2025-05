José Contreras, opción para el Atlético Baleares si no sigue Luis Blanco como técnico

El nombre de José Contreras, técnico mallorquín del Andratx, está sobre la mesa del Atlético Baleares para la próxima temporada en el caso de que Luis Blanco no siga en su banquillo. Después del enorme varapalo que supuso la dura eliminación en la fase de ascenso a Primera FEB de este domingo ante el Teruel (2-5), la pelota está en el tejado del presidente y propietario del club, Ingo Volckmann.

La ambición del próximo proyecto estará relacionada con la apuesta económica que quiera realizar el germano, muy afectado por lo sucedido en el Estadi Balear tras encajar tres goles en el descuento y decir adiós a la temporada. Si decide mantener el pie en el acelerador y volver a luchar por subir, la intención sería la de prolongar el contrato a Luis Blanco, que más allá de la dolorosa derrota, ha causado una buena impresión en la entidad.

No obstante, si la idea de Volckmann es más conservadora, la opción de Contreras gusta en el club de la Vía de Cintura. Su gran labor al frente del Andratx, logrando la permanencia dos temporadas seguidas con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, no ha pasado desapercibida. Además, eso le convierte en un perfecto conocedor de la Segunda RFEF, un detalle importante porque no necesitaría adaptación a la categoría.

Además, en su etapa como futbolista ya defendió los colores blanquiazules, por lo que su amor por el Atlético Baleares es un añadido para valorar su contratación. Hay muchas incógnitas por despejar, como por ejemplo el futuro de los jugadores que tienen contrato la próxima temporada. Está por ver que Florin Andone, Jaume Pol, Rubén Bover, Miguelito, Ulrich y Gabri Ramis sigan vistiendo la misma camiseta, un asunto que debe resolverse para planificar el futuro, otra vez, en la cuarta categoría del fútbol español.