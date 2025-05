Luis Blanco: "Nos ha tocado perder y debemos tragar. No hay más"

Con un mal sabor de boca ha acabado la temporada el Atlético Baleares y su técnico, Luis Blanco. El objetivo era claro: ascender y volver a Primera Federación, pero la realidad es que se han quedado lejos tanto en Liga, como en las eliminatorias. Han caído en la primera contra el Teruel y la próxima temporada deberán seguir en Segunda Federación. El entrenador blanquiazul se ha mostrado abatido en la rueda de prensa. "En el fútbol la meritocracia no sirve de nada", asegura visiblemente resignado después de caer 2-5.

Perdían 0-2, empataron y los aragones les dieron la estocada en el tiempo de descuento. “El guion del partido ha sido surrealista. Hemos hecho muchas cosas bien, generando ocasiones. Al final era lo que habíamos planteado y nos meten un gol, que puede pasar, y pasamos un momento donde el rival se va hacia arriba nos meten el segundo y volvemos a tener oportunidades. Remontamos. Después en una acción a balón parado a balón parado te marcan cuando te mereces mucho más. Hoy nos ha tocado perder y ahora debemos tragar. No hay más", sentencia.

Han tenido ocasiones suficientes como para haberse ido por delante al descanso. “Todo forma parte del juego. Si hubiésemos acertado el guion podría haber sido distinto, pero no ha sido así. No conseguimos adelantarnos y puede pasar que el rival, que ha hecho las cosas bien, nos marque”, afirma.

Los jugadores se han llevado un golpe muy duro. “El vestuario está roto. No hemos conseguido el objetivo. Es una final, la hemos perdido y estamos jodidos. Nosotros y todo el mundo. Este lunes miraremos las cosas de otra manera. No solo nosotros, sino todo el que quiere el club”, señala.

Luis Blanco ha tenido buenas palabras hacia sus pupilos. “Estoy muy orgulloso de todos los jugadores. Han tenido una energía brutal. No solo en este partido, sino en todo el tiempo que llevo aquí en la isla. Me he encontrado un grupo que ha sentido que podían hacer las cosas, pero hoy no ha sido”, apunta.

Sobre su futuro, no ha aclarado si continuará o no. “Vine para un objetivo. La sensación es que hemos hecho muchas cosas bien. Hoy no puedo hacer un análisis. No sé qué será de mí. Aquí me han tratado muy bien”, finaliza.