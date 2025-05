El Barça se monta la última fiesta de la temporada en Montjuïc

Montjuïc despedirá hoy al excitante equipo azulgrana sin saber si será un hasta la vista o un adiós para siempre. Joan Laporta y Rafa Yuste dijeron estos días que esperan que el regreso al Camp Nou se produzca en septiembre, pero respecto a las obras ya todo el universo barcelonista ha aprendido que no hace falta tomarse de forma literal los plazos que pregona la junta directiva. El retorno será cuando tenga que ser. La constructora que debía entregar las llaves más rápido que ninguna otra de las que se postulaban para la remodelación no ha podido con los imponderables con que siempre les excusa el presidente.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ofrece una rueda de prensa después del entrenamiento a puertas abiertas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí (Barcelona). / Enric Fontcuberta / EFE

Y mientras se espera al futuro, el equipo de Hansi Flick, en comunión con los aficionados, participará de la fiesta que el club ha organizado tras la conclusión del partido contra el Villarreal (19.00 horas). Se espera música, pirotecnia y parlamentos. Será el colofón a una celebración por el triplete de títulos domésticos que comenzó en el vestuario del Espanyol y continuó en la multitudinaria rúa del viernes por las calles de Barcelona.

El fervor popular impactó al entrenador alemán de 60 años, al que se suponía ya curado de espantos. "Me quedé impresionado. Fue increíble. Cuando ves las caras de la gente, la pasión que tienen por el club, es algo fantástico", dijo en la penúltima rueda de prensa en la Ciutat Esportiva. Tomó innumerables fotos con su móvil desde el autobús e hizo alguna videollamada por Facetime a sus familiares de Alemania para compartir el espectáculo barcelonista. "Esta mañana he revisado las imágenes con mi nieto de tres años y ha sido muy bonito de ver", desveló.

La rúa del Barça por las calles de Barcelona / Zowy Voeten

Antes de la prolongación de la fiesta, se juega un partido contra un equipo que busca sellar un puesto para la próxima Champions. Lo tiene casi hecho. Flick dijo lo que se presume de un entrenador serio, que quiere acabar el curso en el mismo tono positivo que ha caracterizado todo el año. No obstante, hará cambios. Cabe contar con que ofrecerá minutos de juego a los menos habituales.

Con jugadores canteranos

Flick, que tuvo ayer la visita de Joaquim Low, el exseleccionador alemán, en la Ciutat Esportiva, no admitiría un descenso de rendimiento de sus jóvenes futbolistas después de tanta celebración. "Muchos jugadores salieron hasta tarde, pero quien puede salir, también puede trabajar", comentó con severidad. Cada cosa en su momento, vino a decir.

Barcelona fue una fiesta 🎉 pic.twitter.com/JhbARDgro5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 17, 2025

Y dejó en el aire la posibilidad de alinear en algún momento de los dos partidos que quedan de Liga a un once formado íntegramente por futbolistas de La Masia. Existe el precedente de 2012 con Tito Vilanova a los mandos del Barça. "Lo hemos hablado. Puede ser, pero no lo hemos decidido", afirmó.

Tiene a su disposición a 14 jugadores de la casa en la primera plantilla, abarcando todas las posiciones, para encontrar una combinación competitiva. Debería empezar por volver a alinear en la portería a Iñaki Peña, desaparecido desde aquella impuntualidad en la Supercopa que le apartó de la titularidad en beneficio de Szczesny para siempre. Y hay, además, jugadores del filial citados de vez en cuando en las convocatorias del primer equipo.

Ciertamente, tiene donde elegir Flick si quiere enviar un mensaje de aliento a los jóvenes que se nutren en el centro de formación y complacer a los aficionados más románticos. Varios medios deportivos juegan desde ayer con los posibles 'onces' que se pueden hacer con jugadores acunados en La Masia. No sale un mal equipo. Peña; Fort, Eric, Cubarsí, Balde; Casadó, Gavi, Fermín; Lamine Yamal, Olmo y Ansu Fati, por ejemplo.

Esta penúltima previa permitió a Flick explayarse en una especie de canto a su vida en el Barça y Barcelona. "Me encanta la pasión, la gente, cómo apoya al club. Es fantástico ver la conexión entre la gente y el club. Es otra cultura y disfruto en una ciudad como Barcelona. Es preciosa. En mi vecindario es como en Alemania, nos saludamos y no me da la impresión de estar en una gran ciudad, sino en una parte en la que todos nos conocemos", explicó el entrenador, quien sale a comprar con naturalidad por los establecimientos y el mercado cercano a su domicilio en el centro de la ciudad. Hoy, no obstante, le espera una nueva fiesta.