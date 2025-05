El Atlético Baleares fracasa y se queda sin ascenso

El Atlético Baleares fracasó. No peleó por su único objetivo posible: el ascenso. En la fase regular llegó a las últimas jornadas de Liga sin ninguna opción de conseguir el primer puesto y subir directamente a Primera Federación. Y, en la primera de los dos eliminatorias por el ascenso, cayó con autoridad ante el Teruel por un global de 3-6. Los balearicos tienen dinero y jugadores diferenciales que debieron rendir a un mejor nivel, pero tendrán que jugar una temporada más en una categoría que no es la suya.

Luis Blanco sustituyó a Jaume Mut en febrero. Parecía que el cambio surgió efecto y, en parte, así fue. Con una propuesta defensiva, buscó por encima de cualquier cosa un juego efectivo sustentado sobre todo por Florin Andone. Le fue bien en Liga, que no perdió en ningún encuentro. Aunque no en la primera eliminatoria para subir. En la ida sobrevivieron en el Estadio Pinilla y, en la vuelta, jugaron mejor, pero la efectividad en el primer tiempo les falló.

Que tengan que jugar al menos una temporada más en Segunda Federación ninguna excusa puede tapar una desastrosa campaña. No es que se hayan quedado a las puertas del objetivo, es que se han quedado lejos cuando tenían una de las mejoras plantillas. La pregunta que vuela a todos los balearicos es hasta cuándo está dispuesto Ingo Volckmann a perder dinero en un club que colecciona fracasos. Los millones de euros no son ilimitados y más cuando las decepciones no dejan de sucederse, como este domingo en el que cayeron 2-5 contra el Teruel.

Los de la Vía de Cintura salieron muy enchufados. Los primeros diez minutos fueron una locura. Todo lo que quería Luis Blanco se puso en práctica sobre el terreno de juego. Presionaron arriba, forzaron el error, pero fallaron una y otra vez cada vez que se acercaron a la portería de Taliby.

Jaume Tovar tuvo la primera ocasión clara del partido, pero la defensa visitante rechazó el remate. Unos segundos después, Moha dio un susto a los balearicos con un buen disparo desde fuera del área que se fue rozando el palo derecho de Zárraga, aunque fue un espejismo para el Teruel.

Las oportunidades de gol se sucedían con Bover, Tovar y Andone como protagonistas. La más clara fue de Andone, que intentó aprovechar un robo de Moha Keita a Taliby, pero el rumano llegó forzado y la envió fuera. El Atlético Baleares pudo ponerse por delante, sin embargo la falta de acierto le privó de ello.

Después de este huracán ofensivo, el ritmo cayó. Los aragoneses pararon la efervescencia local con el balón. Y lo consiguieron a ratos. El extremo senegalés tuvo una ocasión clarísima dentro del área. Controló el balón y voleó a la altura del punto de penalti cuando en el Estadi Balear ya estaban preparados para celebrar el primer tanto, pero otra vez los blanquiazules fallaron un gol cantado.

Tampoco faltó polémica. Rubén Bover chutó una falta y todo el estadio se quejaron de un penalti por unas manos de un integrante de la barrera en una acción muy gris que cayó a favor de lo aragoneses. También en un choque en los últimos instantes del primer tiempo, Josep Jaume chocó con un rival y tuvo que ser sustituido por Forniés. Se llegó al descanso con un injusto empate a cero porque el Atlético Baleares hizo méritos más que suficientes como para ir ganando.

Tras el descanso, todo cambió. El Teruel mejoró, dominó y acertó. En su primer acercamiento, Le Normand disparó desde fuera del área, Zárraga ni blocó ni despejó bien el balón, Forniés se durmió y Moha recogió el rechace para saltar la banca y ponerse 0-1.

Los de Luis Blanco buscaron el empate, pero les faltó claridad ofensiva. Toni Ramón tuvo el gol del empate, aunque remató muy flojo a las manos de Taliby. Los aragoneses sabían perfectamente qué hacían: defender y atacar a la contra. Óscar Caro tuvo una ocasión clarísima en el 69 en la que Zárraga se tuvo que lucir para mantener con vida a los blanquiazules.

Y, en la siguiente acción, Le Normand puso el 0-2. Todo parecía perdido. Aunque el Atlético Baleares hizo lo que tenía que hacer en una situación así: responder de inmediato. Andone se tiró en plancha para rematar de cabeza un magnífico balón de Bover y puso el 1-2 en el 71. Empezó la épica.

Luis Blanco puso toda su artillería sobre el verde con la entrada de Sergio Moreno y Berto Rosas. Buscaron con más corazón que fútbol el empate, que sí lograron. Una acción de Keita acabó con un balón bombeado dentro del área con el que Berto ROsas no se lo pensó dos veces y con una chilena puso el 2-2 para igualar el encuentro.

Todavía faltaban diez minutos más lo añadido y, esa presión por acumulación, no hizo tanto daño como cabía esperar. Esa remontada se cayó. Y echó por tierra toda la temporada balearica. Febas puso el 2-3 en un remate en un córner en el tiempo de añadido. Aimar el 2-4 y Dufur el 2-5. El Atlético Baleares se deshizo en el momento más importante y firmó una temporada decepcionante.