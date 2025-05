El Atlético Baleares confía en su público para ganar al Teruel

El Atlético Baleares no quiere despedirse ya del playoff de ascenso a Primera RFEF. Tras empatar a uno en la ida ante el Teruel, los de Luis Blanco quieren aprovechar este mediodía (12 horas) la fortaleza del Estadi Balear para llevar la eliminatoria a su terreno y meterse en la siguiente. A su favor tienen que contarán con el apoyo de muchos aficionados en las gradas, además de que si el partido acaba en empate en la prórroga, se clasificarán igualmente por su mejor condición de clasificados en la Liga.

La entidad blanquiazul se ha movido esta semana para que su feudo se convierta en una caldera y dé fuerzas a los suyos cuando más las necesiten. Con actos desde las 9:45 horas hasta poco antes del partido, esperan contribuir a crear un buen ambiente que se traslade luego a las gradas y, de ahí, al terreno de juego. Los DJs Jesús Gómez, Turbi y Gaspar Sampol amenizarán la mañana. Habrá juegos como ‘futsillas’, barra de comida y bebida con precios populares y actuaciones de baile a cargo de Grow Dance Studio.

Y es que el conjunto blanquiazul sabe que no lo tendrá nada fácil pese a llegar a la cita con el cartel de favorito. Pese a que sus números son excelentes desde la llegada de Luis Blanco –todavía no ha perdido un partido–, los turolenses son un equipo muy compacto y muy bien trabajado con Unai Mendia, como demostraron en la ida. Aquel día el Teruel puso las cosas muy complicadas a los blanquiazules, que no estuvieron a un gran nivel y a los que sostuvieron las paradas de Jagoba Zárraga.

«Esta semana hemos ajustado cosas. Tenemos que mejorar aspectos en los que el otro día no estuvimos bien», aseguró Blanco en la rueda de prensa previa al choque. Y es que al Atlético Baleares le faltó más ambición en ataque y especular menos con la pelota. También se espera más hoy de Moha Keita, muy irregular en la Pinilla.

No conseguir el ascenso por la vía rápida, el principal objetivo de la entidad a principio de curso, conlleva ahora jugarse el futuro inmediato del equipo en partidos de máxima tensión. La plantilla está preparada, la afición llega con ganas y ahora solo queda plasmarlo sobre el campo para conseguir el pase a la siguiente eliminatoria, la última del playoff. Pero primero debe cumplir ante el Teruel.