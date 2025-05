Arrasate: “Me preocupa caer en la autodestrucción, todos tenemos que hacer autocrítica”

“No estoy contento. No me gusta el equipo”, ha declarado Jagoba Arrasate, visiblemente decepcionado, en la rueda de prensa tras la derrota contra el Getafe (1-2). El técnico ha sido muy crítico con la “mala segunda vuelta” de los suyos, que se ha reflejado también en el encuentro de hoy: “La dinámica es peligrosa. Tenemos que hacer un buen mercado y una buena pretemporada, está clarísimo”.

La derrota de hoy ha supuesto la culminación de un malestar generalizado de la afición del Mallorca respecto al equipo: “Es complicado explicar el disgusto que tenemos todos”, ha destacado Arrasate. Sin embargo, este ha insistido en que, si el equipo no ha conseguido entrar en Europa, no ha sido por su actitud: “El equipo es honesto, trabaja y entrena bien, pero ha llegado el momento de la verdad y no nos ha dado por temas futbolísticos, no actitudinales”. “Hemos generado nosotros esta ilusión y luego el golpe es muy grande”, ha señalado.

Respecto a la situación convulsa entre afición y plantilla, Arrasate se ha mostrado claro: “Me da mucha pena. Para mí el fútbol es conexión entre afición y equipo. Creo en eso y me molesta esta situación”. “Me preocupa caer en la autodestrucción, todos tenemos que hacer autocrítica”, ha sostenido. “Nos tenemos que hacer mirar por qué hemos llegado a esta situación de crispación. Cada uno tiene un temperamento y reacciona de una manera, pero tenemos que ser inteligentes. Hay momentos en los que hay que agachar las orejas, dar la cara y hacer autocrítica”, ha añadido.

Jagoba Arrasate ha explicado que la prioridad para el equipo es ahora sacar los tres puntos en su último duelo contra el Rayo Vallecano para terminar la temporada de la mejor manera posible, entrar entre los diez primeros y no arrastrar la mala dinámica al curso siguiente.

LAS PALABRAS DE MORLANES

Por su parte, Manu Morlanes se ha mostrado “fastidiado” por no poder llegar a la última jornada con opciones de entrar en Europa y por la imagen del equipo: “Era el día para volver a enganchar a toda la gente que se había bajado del carro, pero no hemos podido”. Morlanes ha lamentado la situación que se ha vivido en el campo entre la afición y los jugadores: “La imagen que se ha visto no ayuda al mallorquinismo, ni al club, ni a nosotros, ni a nadie. Ver lo que ha sucedido hoy me da mucha pena”.

“He estado en muchos equipos y situaciones difíciles, pero nunca he vivido lo de hoy, que se increpe a un compañero. Luchamos día a día con la mayor de las exigencias, pero hay veces que no salen las cosas”, ha declarado el zaragozano sobre el intercambio de palabras y gestos de Pablo Maffeo con la grada y los cánticos de ‘Maffeo, vete ya’. “Durante el partido no ayuda generar esa situación porque nos contagian la crispación dentro del campo. Es verdad que no hemos estado bien, pero esto no se tiene que volver a repetir”. ha defendido.